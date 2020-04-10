Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых

В такое непростое время для страны рекомендуем вам беречь вклады в Dos Credobank.

Мы увеличили процентную ставку по вкладам в сомах до 12 процентов годовых!

Основное преимущество нашего депозита «Бай бол» — его универсальность. Его можно открыть как для себя, так и на имя своего ребенка или для своих родителей.

Вклады в банке помогают накопить на образование ребенку, организовать торжество, юбилей, купить жилье, сделать ремонт, отправиться в путешествие.

В целом долгосрочные вклады в банке помогают реализовать вашу мечту.

А в настоящих условиях вклады приумножают ваши сбережения и позволяют сохранить их с безопасностью и выгодой.

Что стоит учитывать при выборе депозитного продукта:

Ваш вклад должен быть застрахован Агентством по защите депозитов. Информация, является ли банк участником страхования вкладов, есть на сайте самих банков, а также это можно проверить на официальном сайте агентства. Процентная ставка, предложенная банком. А также уточняющие вопросы: наличие капитализации и ее частоту (ежемесячная, раз в квартал и другое), возможность пополнения депозита, и, конечно же, условия снятия денег с вашего вклада. Срок депозита. Любой депозит открывается на определенный срок, предусмотрены от 1 до 60 месяцев. Открывая депозит, вы должны быть уверены, что за этот период деньги вам не понадобятся.

Рассматривая вышеуказанное, Dos Credobank готов предложить клиентам выгодные и гибкие условия депозита «Бай бол».

1. Минимальная сумма — всего 1 тысячи сомов.

2. Предусмотрены все востребованные характеристики для выгодного вложения:

ставка до 12 процентов годовых на вклады в сомах;

начисление процентов и добавление к вкладу ежемесячно;

возможность пополнения вклада;

возможность частичного снятия денег с вклада в пределах накопленных процентов.

3. Dos Credobank является участником системы защиты депозитов. И, согласно Закону КР «О защите банковских вкладов», система защиты депозитов КР гарантирует возврат вкладчику средств и начисленных процентов по депозиту путем предоставления компенсации на сумму до 200 тысяч сомов при наступлении гарантийного случая.

4. Срок депозита от 1 до 60 месяцев.

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в наш кол-центр с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 по номеру 8686 (звонок с мобильного бесплатный).