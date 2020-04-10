17:55
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Бизнес

Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых

В такое непростое время для страны рекомендуем вам беречь вклады в Dos Credobank.

Мы увеличили процентную ставку по вкладам в сомах до 12 процентов годовых!

Основное преимущество нашего депозита «Бай бол» — его универсальность. Его можно открыть как для себя, так и на имя своего ребенка или для своих родителей.

Вклады в банке помогают накопить на образование ребенку, организовать торжество, юбилей, купить жилье, сделать ремонт, отправиться в путешествие.

В целом долгосрочные вклады в банке помогают реализовать вашу мечту.

А в настоящих условиях вклады приумножают ваши сбережения и позволяют сохранить их с безопасностью и выгодой.

Что стоит учитывать при выборе депозитного продукта:

  1. Ваш вклад должен быть застрахован Агентством по защите депозитов. Информация, является ли банк участником страхования вкладов, есть на сайте самих банков, а также это можно проверить на официальном сайте агентства.
  2. Процентная ставка, предложенная банком. А также уточняющие вопросы: наличие капитализации и ее частоту (ежемесячная, раз в квартал и другое), возможность пополнения депозита, и, конечно же, условия снятия денег с вашего вклада.
  3. Срок депозита. Любой депозит открывается на определенный срок, предусмотрены от 1 до 60 месяцев. Открывая депозит, вы должны быть уверены, что за этот период деньги вам не понадобятся.

Рассматривая вышеуказанное, Dos Credobank готов предложить клиентам выгодные и гибкие условия депозита «Бай бол».

1. Минимальная сумма — всего 1 тысячи сомов.

2. Предусмотрены все востребованные характеристики для выгодного вложения:

  • ставка до 12 процентов годовых на вклады в сомах;
  • начисление процентов и добавление к вкладу ежемесячно;
  • возможность пополнения вклада;
  • возможность частичного снятия денег с вклада в пределах накопленных процентов.

3. Dos Credobank является участником системы защиты депозитов. И, согласно Закону КР «О защите банковских вкладов», система защиты депозитов КР гарантирует возврат вкладчику средств и начисленных процентов по депозиту путем предоставления компенсации на сумму до 200 тысяч сомов при наступлении гарантийного случая.

4. Срок депозита от 1 до 60 месяцев.

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в наш кол-центр с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 по номеру 8686 (звонок с мобильного бесплатный).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149756/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
Рекомендации от Dos Credobank
Dos Credobank с заботой о клиентах
Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Популярные новости
Мобильный оператор&nbsp;О! запускает тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; для онлайн-обучения школьников Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников
Дистанционное обучение с&nbsp;Beeline: обнуление трафика на&nbsp;всех тарифах Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
КФС и&nbsp;игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
Бизнес
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций
10 апреля, пятница
17:50
Мэрия Оша доставила продукты питания семьям медиков, лечащих больных с COVID-19 Мэрия Оша доставила продукты питания семьям медиков, ле...
17:33
Дерево упало на машину? В мэрии Бишкека рассказали, как получить компенсацию
17:03
Врачи-добровольцы отправились в Нарын и Ош на помощь коллегам
17:00
Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
16:57
Нам не нужны деньги ценой здоровья. Интервью с зараженным коронавирусом врачом