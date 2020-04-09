10:09
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Бизнес

КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье

Седьмого апреля состоялось заседание исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза. В условиях чрезвычайного положения заседание было проведено удаленно в онлайн-режиме.

Главным вопросом повестки дня заседания стало оказание материальной помощи региональным ассоциациям, а также инициатива игроков национальных сборных Кыргызской Республики по футболу и футзалу оказать помощь ветеранам футбола и нуждающимся семьям. Игроки мужских и женских национальных сборных по футболу, а также сборной по футзалу обратились к руководству Кыргызского футбольного союза с инициативой оказания материальной помощи футбольной семье.

Кыргызский футбольный союз полностью поддержал инициативу игроков сборных команд.

Было принято решение объединить усилия и оказать совместную помощь в двух направлениях:

  • материальная помощь всем региональным ассоциациям (девять ассоциаций: Бишкек, Ош, Нарынская, Таласская, Баткенская, Ошская, Чуйская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская области); 
  • ветеранам футбола и особо уязвимым семьям по всей республике (94 семьи).

Общая сумма составила 1 миллион сомов.

Сейчас забота о футбольной семье является приоритетной задачей и только вместе мы можем пережить все эти страшные события, чтобы футбол снова вернулся на зеленые газоны стадионов. В эти дни как никогда важно не оставаться в стороне и быть внимательными к ближнему.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149583/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Когда возобновится Лига чемпионов, рассказали журналисту в УЕФА
После трех лет комы футболист «Аякса» очнулся: самостоятельно сидит и ест
Коронавирус внес коррективы: чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году
Из-за драки на поле российские футболисты не смогли доиграть матч
При пустых трибунах. В Кыргызстане прошел первый тур чемпионата по футболу
Победа «Шахтера», рекорд «Манчестер Юнайтед». В Лиге Европы — 1/8 финала
Стоимость игроков футбольной премьер-лиги Кыргызстана подсчитали эксперты
«Ливерпуль» сложил полномочия победителя Лиги чемпионов
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа
«Аталанта» и «РБ Лейпциг» — первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Популярные новости
Дистанционное обучение с&nbsp;Beeline: обнуление трафика на&nbsp;всех тарифах Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
Мобильный оператор&nbsp;О! запускает тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; для онлайн-обучения школьников Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников
Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о&nbsp;продаже гумпомощи в&nbsp;Эркин-Сае Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
Бизнес
КФС и&nbsp;игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
Как оформить сим-карту на&nbsp;карантине: новые точки Beeline в&nbsp;маркетах &laquo;Фрунзе&raquo; Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
9 апреля, четверг
10:08
Энергетики Каракола отказались от ремонтных работ. Школьники продолжат обучение Энергетики Каракола отказались от ремонтных работ. Школ...
09:55
КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
09:36
Температурные рекорды. Самым холодным было 9 апреля 1960 года
09:15
АБР выделит Кыргызстану $20 миллионов на борьбу с коронавирусом
09:00
Врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом в КР, начали доплачивать