КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье

Седьмого апреля состоялось заседание исполнительного комитета Кыргызского футбольного союза. В условиях чрезвычайного положения заседание было проведено удаленно в онлайн-режиме.

Главным вопросом повестки дня заседания стало оказание материальной помощи региональным ассоциациям, а также инициатива игроков национальных сборных Кыргызской Республики по футболу и футзалу оказать помощь ветеранам футбола и нуждающимся семьям. Игроки мужских и женских национальных сборных по футболу, а также сборной по футзалу обратились к руководству Кыргызского футбольного союза с инициативой оказания материальной помощи футбольной семье.

Кыргызский футбольный союз полностью поддержал инициативу игроков сборных команд.

Было принято решение объединить усилия и оказать совместную помощь в двух направлениях:

материальная помощь всем региональным ассоциациям (девять ассоциаций: Бишкек, Ош, Нарынская, Таласская, Баткенская, Ошская, Чуйская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская области);

ветеранам футбола и особо уязвимым семьям по всей республике (94 семьи).

Общая сумма составила 1 миллион сомов.

Сейчас забота о футбольной семье является приоритетной задачей и только вместе мы можем пережить все эти страшные события, чтобы футбол снова вернулся на зеленые газоны стадионов. В эти дни как никогда важно не оставаться в стороне и быть внимательными к ближнему.