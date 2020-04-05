17:36
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Бизнес

Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае

Предприниматель Нурлан Азыгалиев дал пояснение о якобы продаже гумпомощи в селе Эркин-Сай.

Ранее сообщалось, что в селе Эркин-Сай Панфиловского района муку, выделенную в качестве гуманитарной помощи, продают по 1 тысяче 500 сомов за мешок. При этом продавцы делали фото покупателей, что вызвало возмущение.

По словам бизнесмена, информация о том, что он продавал муку, предназначенную для раздачи в качестве гумпомощи, не соответствует действительности. «Все местные жители прекрасно знают, что я часто оказываю помощь населению района, в котором сам и проживаю. В эти непростые дни, когда ситуация усложняется из-за коронавируса, в очередной раз приехал в район, проехался по всем блокпостам, заехал в айыл окмоту. Раздал милиционерам необходимые защитные спецсредства, дезинфицирующие средства, в которых они нуждались. Это более 2 тысяч масок, перчаток, единиц спецодежды, антисептиков, а также хлорка. Кроме того, чтобы люди не ездили на рынки и не подвергали себя риску заражения. Я за свой счет купил муку фирмы «Акун», доставил в село и по себестоимости продал людям. А они подумали, что это гуманитарная помощь и ее кто-то продает. Еще раз повторю: это я сделал лишь для того, чтобы население не выходило из дома и не посещало городские рынки», — сказал он.

Ранее аким Панфиловского района Мелис Райымкулов также пояснил, что случай, описанный в публикации, — обычное недоразумение. «Сегодня мы получили 12 тонн 150 килограммов муки. По всем айыл окмоту ее раздали. В селе Эркин-Сай живет предприниматель Нурлан Азыгалиев, и он привез муку сегодня, чтобы люди не ездили на рынок. Он ее продавал, и вот такая неразбериха получилась», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149241/
просмотров: 752
Версия для печати
Материалы по теме
Жители села Эркин-Сай заявили о продаже гумпомощи. Аким района это отрицает
Тысячу защитных костюмов получило МЧС от Алтынбека Сулайманова
В Бишкек привезли гуманитарную помощь из Узбекистана
Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь
Режим ЧС в стране. Фонд «Сорос — Кыргызстан» оказал помощь соцучреждениям
ЧС в Кыргызстане. Россия передала 10 тысяч тест-систем
Пострадавшим от селей в Баткене оказали помощь
В селе Аюу-Сай установлены 43 палатки и 22 жилых контейнера
Корейские бизнесмены передали гуманитарную помощь кыргызским фермерам на $170 тысяч
Для пострадавших от землетрясения в Ошской области доставили 130 мобильных домов
Популярные новости
Учителей и&nbsp;школьников Кыргызстана вынуждают переходить на&nbsp;MegaCom? Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен &laquo;НУР Телеком&raquo;? MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен «НУР Телеком»?
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
Бизнес
Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о&nbsp;продаже гумпомощи в&nbsp;Эркин-Сае Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
5 апреля, воскресенье
17:03
Обеспечены ли кыргызстанцы продуктами и насколько их хватит? Опрос Обеспечены ли кыргызстанцы продуктами и насколько их хв...
16:50
Минздрав меняет версию. Чиновники не знают, от чего в Сузаке скончался врач
16:43
Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае
16:41
В Новопавловке закрыли единственный продуктовый рынок и ветаптеку
16:24
В Беш-Кунгее мужчина убил своего приятеля