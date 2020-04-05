Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае

Предприниматель Нурлан Азыгалиев дал пояснение о якобы продаже гумпомощи в селе Эркин-Сай.

Ранее сообщалось, что в селе Эркин-Сай Панфиловского района муку, выделенную в качестве гуманитарной помощи, продают по 1 тысяче 500 сомов за мешок. При этом продавцы делали фото покупателей, что вызвало возмущение.

По словам бизнесмена, информация о том, что он продавал муку, предназначенную для раздачи в качестве гумпомощи, не соответствует действительности. «Все местные жители прекрасно знают, что я часто оказываю помощь населению района, в котором сам и проживаю. В эти непростые дни, когда ситуация усложняется из-за коронавируса, в очередной раз приехал в район, проехался по всем блокпостам, заехал в айыл окмоту. Раздал милиционерам необходимые защитные спецсредства, дезинфицирующие средства, в которых они нуждались. Это более 2 тысяч масок, перчаток, единиц спецодежды, антисептиков, а также хлорка. Кроме того, чтобы люди не ездили на рынки и не подвергали себя риску заражения. Я за свой счет купил муку фирмы «Акун», доставил в село и по себестоимости продал людям. А они подумали, что это гуманитарная помощь и ее кто-то продает. Еще раз повторю: это я сделал лишь для того, чтобы население не выходило из дома и не посещало городские рынки», — сказал он.

Ранее аким Панфиловского района Мелис Райымкулов также пояснил, что случай, описанный в публикации, — обычное недоразумение. «Сегодня мы получили 12 тонн 150 килограммов муки. По всем айыл окмоту ее раздали. В селе Эркин-Сай живет предприниматель Нурлан Азыгалиев, и он привез муку сегодня, чтобы люди не ездили на рынок. Он ее продавал, и вот такая неразбериха получилась», — добавил он.