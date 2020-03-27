Рекомендации от Dos Credobank

Уважаемые клиенты, в связи с введением чрезвычайного положения по профилактике распространения COVID-19 по Кыргызской Республике посещение отделений банка стало возможно только в будние дни.
Информируем, что обслуживание клиентов в отделениях банка продолжается в штатном режиме по следующему графику работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00.
Более подробный график работы отделений банка можно найти на официальном сайте.
Отделения, расположенные в рисковых зонах, временно не работают.
Кол-центр банка перешел на дневной режим работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.
Консультации по всем банковским услугам по-прежнему доступны по номеру 8686, звонок с мобильного бесплатный.
Перед посещением банка рекомендуем уточнять график работы, взять с собой документ, удостоверяющий личность, и маршрутный лист, который должен включать в себя следующее:
- Дату.
- ФИО.
- Номер телефона.
- Причину выхода из дома.
- Время выхода.
- Время возврата.
- Адрес места жительства.
- Адрес пункта назначения.
Для вашего удобства маршрутные листы доступны в отделениях банка.
Для безопасности вашего здоровья рекомендуем следующее:
- Надевать маски при входе в отделения банка.
- Соблюдать дистанцию между клиентами.
- По возможности обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.
Для получения отсрочки по выплате кредитов необходимо обратиться в кредитные подразделения банка. Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.
Информируем вас об альтернативных способах оплаты по кредитам:
- Через мобильное приложение «ЭлкартМобайл» — без комиссии.
- Через платежные терминалы DosCredobank.
- Через платежные терминалы партнеров: Pay 24, Quickpay, Megacom, O!mobile.
- Без комиссии через мобильные кошельки: Balance, Megapay, «О! деньги».
- Переводом на расчетный счет в банке через системы клиринг/гросс.