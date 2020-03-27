Рекомендации от Dos Credobank

Уважаемые клиенты, в связи с введением чрезвычайного положения по профилактике распространения COVID-19 по Кыргызской Республике посещение отделений банка стало возможно только в будние дни.

Информируем, что обслуживание клиентов в отделениях банка продолжается в штатном режиме по следующему графику работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00.

Более подробный график работы отделений банка можно найти на официальном сайте.

Отделения, расположенные в рисковых зонах, временно не работают.

Кол-центр банка перешел на дневной режим работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Консультации по всем банковским услугам по-прежнему доступны по номеру 8686, звонок с мобильного бесплатный.

Перед посещением банка рекомендуем уточнять график работы, взять с собой документ, удостоверяющий личность, и маршрутный лист, который должен включать в себя следующее:

Дату. ФИО. Номер телефона. Причину выхода из дома. Время выхода. Время возврата. Адрес места жительства. Адрес пункта назначения.

Для вашего удобства маршрутные листы доступны в отделениях банка.

Для безопасности вашего здоровья рекомендуем следующее:

Надевать маски при входе в отделения банка. Соблюдать дистанцию между клиентами. По возможности обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Для получения отсрочки по выплате кредитов необходимо обратиться в кредитные подразделения банка. Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

Информируем вас об альтернативных способах оплаты по кредитам:

Через мобильное приложение «ЭлкартМобайл» — без комиссии. Через платежные терминалы DosCredobank. Через платежные терминалы партнеров: Pay 24, Quickpay, Megacom, O!mobile. Без комиссии через мобильные кошельки: Balance, Megapay, «О! деньги». Переводом на расчетный счет в банке через системы клиринг/гросс.

Берегите себя и будьте здоровы!