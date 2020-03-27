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Бизнес

Рекомендации от Dos Credobank

Уважаемые клиенты, в связи с введением чрезвычайного положения по профилактике распространения COVID-19 по Кыргызской Республике посещение отделений банка стало возможно только в будние дни.

Информируем, что обслуживание клиентов в отделениях банка продолжается в штатном режиме по следующему графику работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00.

Более подробный график работы отделений банка можно найти на официальном сайте.

Отделения, расположенные в рисковых зонах, временно не работают.

Кол-центр банка перешел на дневной режим работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Консультации по всем банковским услугам по-прежнему доступны по номеру 8686, звонок с мобильного бесплатный.

Перед посещением банка рекомендуем уточнять график работы, взять с собой документ, удостоверяющий личность, и маршрутный лист, который должен включать в себя следующее:

  1. Дату.
  2. ФИО.
  3. Номер телефона.
  4. Причину выхода из дома.
  5. Время выхода.
  6. Время возврата.
  7. Адрес места жительства.
  8. Адрес пункта назначения.

Для вашего удобства маршрутные листы доступны в отделениях банка.

Для безопасности вашего здоровья рекомендуем следующее:

  1. Надевать маски при входе в отделения банка.
  2. Соблюдать дистанцию между клиентами.
  3. По возможности обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Для получения отсрочки по выплате кредитов необходимо обратиться в кредитные подразделения банка. Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

Информируем вас об альтернативных способах оплаты по кредитам:

  1. Через мобильное приложение «ЭлкартМобайл» без комиссии.
  2. Через платежные терминалы DosCredobank.
  3. Через платежные терминалы партнеров: Pay 24, Quickpay, Megacom, O!mobile.
  4. Без комиссии через мобильные кошельки: Balance, Megapay, «О! деньги».
  5. Переводом на расчетный счет в банке через системы клиринг/гросс.

Берегите себя и будьте здоровы!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148281/
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