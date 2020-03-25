«Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта

Пресс-служба «Яндекс.Такси» прокомментировала новость о приостановке работы сервиса.

«В связи с распоряжением властей о приостановке работы такси мы временно выключили сервис. Обязательно сообщим, когда включим его снова.

Мы расстроены решением органов власти. Наши сервисы работают в 18 странах. Во многих городах введены жесткие карантинные меры, но везде, от Нур-Султана и Ташкента до Москвы, Хельсинки и Тель-Авива, такси признано критически важным сервисом, которое должно поддерживать жизнь города в любых условиях, так как является наиболее безопасным способом перемещения в условиях распространения инфекции.

Наша компания очень серьезно относится к этому вопросу, специально созданная рабочая группа постоянно следит за ситуацией и напоминает водителям о необходимых мерах предосторожности.

Даже в карантин людям приходится перемещаться, и отключение сервисов такси неминуемо приведет к росту нелегального извоза. В условиях распространения вируса это особенно опасно, ведь в случае чего невозможно установить, кто ездил с водителем в предыдущие дни или в каких еще машинах ездили пассажиры, у которых подозревают инфекцию.

Не стоит забывать и о том, что такси — это возможность стабильного заработка для тысяч водителей, которые в такое непростое время остались без работы.

Тем не менее здоровье пользователей и водителей партнеров было и остается нашим приоритетом. Берегите себя и близких, помните о мерах предосторожности, следуйте инструкциям Министерства здравоохранения и Всемирной организации здоровья.

А мы будем надеяться на скорую встречу».