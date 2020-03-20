Dos Credobank с заботой о клиентах

Ввиду сложившейся ситуации по распространению COVID-19 для команды Dos Credobank безопасность и забота о здоровье сотрудников и клиентов являются приоритетными.

Мы стараемся следовать рекомендациям ВОЗ:

снабдили санитайзерами все отделения банка;

регулярно проводим уборку с дезинфицирующими средствами;

обеспечили масками сотрудников;

сотрудники, не работающие с клиентами, временно перешли на удаленный способ работы.

Рассматриваем возможность пересмотра условий по кредитам и отмены штрафов по просрочке для лиц, чей бизнес был приостановлен вследствие ограничений, связанных с коронавирусом и закрытием границ. Для пересмотра условий необходимо подать индивидуальное заявление в банк с обоснованием и подтверждением.

Для вашего удобства рекомендуем использовать следующие банковские услуги дистанционно:

управление расчетными счетами через интернет-банкинг, возможность осуществлять переводы в национальной и иностранной валютах;

оплата покупок кобрендинговыми картами « О!Деньги » и Beeline;

О!Деньги и Beeline; бесплатное обналичивание денежных средств по кобрендиговым картам в банкоматах дружественной сети по всей республике;

приложение DCB Informer, позволяющее отслеживать график погашений по кредитам. Достаточно ввести номер кредита и вы увидите дату и сумму погашений;

погашение кредитов через более 300 платежных терминалов Dos Credobank, через электронные кошельки Megapay, Balance.kg, « О!Деньги » и мобильное приложение « Элкарт Мобайл »;

О!Деньги и мобильное приложение Элкарт Мобайл оплата коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, штрафов и налогов за считанные минуты через электронные кошельки Megapay, Balance.kg, « О!Деньги »;

О!Деньги консультации по банковским услугам доступны в Центре поддержки клиентов каждый день с 09.00 до 18.00 по номеру 8686, консультации по покупке товаров на DCB Market доступны с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 по номеру 9090. Звонок с мобильного бесплатный.

Благодарим Вас за понимание и желаем вам крепкого здоровья!