Dos Credobank с заботой о клиентах

Ввиду сложившейся ситуации по распространению COVID-19 для команды Dos Credobank безопасность и забота о здоровье сотрудников и клиентов являются приоритетными.
Мы стараемся следовать рекомендациям ВОЗ:
- снабдили санитайзерами все отделения банка;
- регулярно проводим уборку с дезинфицирующими средствами;
- обеспечили масками сотрудников;
- сотрудники, не работающие с клиентами, временно перешли на удаленный способ работы.
Рассматриваем возможность пересмотра условий по кредитам и отмены штрафов по просрочке для лиц, чей бизнес был приостановлен вследствие ограничений, связанных с коронавирусом и закрытием границ. Для пересмотра условий необходимо подать индивидуальное заявление в банк с обоснованием и подтверждением.
Для вашего удобства рекомендуем использовать следующие банковские услуги дистанционно:
- управление расчетными счетами через интернет-банкинг, возможность осуществлять переводы в национальной и иностранной валютах;
- оплата покупок кобрендинговыми картами «О!Деньги» и Beeline;
- бесплатное обналичивание денежных средств по кобрендиговым картам в банкоматах дружественной сети по всей республике;
- приложение DCB Informer, позволяющее отслеживать график погашений по кредитам. Достаточно ввести номер кредита и вы увидите дату и сумму погашений;
- погашение кредитов через более 300 платежных терминалов Dos Credobank, через электронные кошельки Megapay, Balance.kg, «О!Деньги» и мобильное приложение «Элкарт Мобайл»;
- оплата коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, штрафов и налогов за считанные минуты через электронные кошельки Megapay, Balance.kg, «О!Деньги»;
- консультации по банковским услугам доступны в Центре поддержки клиентов каждый день с 09.00 до 18.00 по номеру 8686, консультации по покупке товаров на DCB Market доступны с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 по номеру 9090. Звонок с мобильного бесплатный.