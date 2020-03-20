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Бизнес

Dos Credobank с заботой о клиентах

Ввиду сложившейся ситуации по распространению COVID-19 для команды Dos Credobank безопасность и забота о здоровье сотрудников и клиентов являются приоритетными.

Мы стараемся следовать рекомендациям ВОЗ:

  • снабдили санитайзерами все отделения банка;
  • регулярно проводим уборку с дезинфицирующими средствами;
  • обеспечили масками сотрудников;
  • сотрудники, не работающие с клиентами, временно перешли на удаленный способ работы.

Рассматриваем возможность пересмотра условий по кредитам и отмены штрафов по просрочке для лиц, чей бизнес был приостановлен вследствие ограничений, связанных с коронавирусом и закрытием границ. Для пересмотра условий необходимо подать индивидуальное заявление в банк с обоснованием и подтверждением.

Для вашего удобства рекомендуем использовать следующие банковские услуги дистанционно:

  • управление расчетными счетами через интернет-банкинг, возможность осуществлять переводы в национальной и иностранной валютах;
  • оплата покупок кобрендинговыми картами «О!Деньги» и Beeline;
  • бесплатное обналичивание денежных средств по кобрендиговым картам в банкоматах дружественной сети по всей республике;
  • приложение DCB Informer, позволяющее отслеживать график погашений по кредитам. Достаточно ввести номер кредита и вы увидите дату и сумму погашений;
  • погашение кредитов через более 300 платежных терминалов Dos Credobank, через электронные кошельки Megapay, Balance.kg, «О!Деньги» и мобильное приложение «Элкарт Мобайл»;
  • оплата коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, штрафов и налогов за считанные минуты через электронные кошельки Megapay, Balance.kg, «О!Деньги»;
  • консультации по банковским услугам доступны в Центре поддержки клиентов каждый день с 09.00 до 18.00 по номеру 8686, консультации по покупке товаров на DCB Market доступны с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 по номеру 9090. Звонок с мобильного бесплатный.

Благодарим Вас за понимание и желаем вам крепкого здоровья!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147326/
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