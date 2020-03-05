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Бизнес

ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей

В рамках цифровизации регионов Кыргызстана ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей доступа.

В селе Тугол-Сай Джумгальского района Нарынской области учащиеся школы получили доступ к сети интернет. Работа на компьютерах и использование средств глобальных коммуникаций поможет учащимся гармонично жить и учиться в информационном обществе, глубже и разнообразнее познавать окружающий мир и эффективнее развивать свой интеллектуальный потенциал.

В районе насчитывается 13 школ, и все они на сегодняшний день имеют доступ к Всемирной информационной сети.

Также в Джумгальском районе подключены к Всемирной паутине 10 из 13 айыл окмоту и девять фельдшерско-акушерских пунктов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/145561/
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