В рамках цифровизации регионов Кыргызстана ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей доступа.

В селе Тугол-Сай Джумгальского района Нарынской области учащиеся школы получили доступ к сети интернет. Работа на компьютерах и использование средств глобальных коммуникаций поможет учащимся гармонично жить и учиться в информационном обществе, глубже и разнообразнее познавать окружающий мир и эффективнее развивать свой интеллектуальный потенциал.

В районе насчитывается 13 школ, и все они на сегодняшний день имеют доступ к Всемирной информационной сети.

Также в Джумгальском районе подключены к Всемирной паутине 10 из 13 айыл окмоту и девять фельдшерско-акушерских пунктов.