Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы

Теперь уже бывший депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов после скандала в партии «Ата Мекен» и ухода из нее дал первое большое интервью журналистам. Ранее он обещал рассказать, что произошло между ним и Омурбеком Текебаевым. Журналисты задали ему этот вопрос первым.

Что ответил бывший соратник лидера социалистов?

— Хочу рассказать вам одну историю. Я как-то читал репортаж о встрече Владимира Познера с журналистами регионального СМИ. Одна из участниц встречи спросила Познера: «Скажите, а правда, что Алина Кабаева — любовница Владимира Путина?» Познер ответил ей вопросом на вопрос: «А какое это имеет отношение к политике России?» Вот и я хочу спросить: разве то, что мы с Текебаевым больше не в одной партии, — это какой-то исторический, политический прецедент с последствиями для страны?

— Нет, не прецедент, конечно, но все-таки вы были фактически лицом партии, пока Омурбек Чиркешович находился в тюрьме. Вы его всегда поддерживали и были рядом с ним в самые трудные моменты и для него лично, и для партии. Все привыкли, что вы рядом. И вдруг такой форс-мажор.

— Я хочу раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Да, мы разошлись. Причина? Не буду вдаваться в подробности.

Скажем так, имел место конфликт двух мужиков. Он не имеет прямого отношения к политике, но просто нам больше с Текебаевым не по пути. Моя совесть чиста. Алмамбет Шыкмаматов

Никто не может упрекнуть меня в предательстве. Я действительно был и рядом с Омуке, и с партией в самые сложные времена. Пятнадцать лет моей жизни связаны с «Ата Мекеном». Я по-прежнему с уважением отношусь к Текебаеву и не собираюсь вступать в какие-то союзы против него и тем более говорить о нем плохо. Однако наши пути разошлись. И я очень надеюсь, что у журналистов больше не будет вопросов на эту тему. Потому что, повторю, в глобальном смысле разрушение нашего тандема никак не влияет на политику в Кыргызстане.

— Хорошо, принимается. Но, поскольку на выборы с «Ата Мекеном» вы не пойдете, возникает естественный вопрос: вы остаетесь в политике? Будете баллотироваться в Жогорку Кенеш? Если да, то от какой партии?

— Я профессиональный политик, поэтому вопрос, остаюсь ли я в политике, для меня странный. Кыргызская политика не ограничивается только «Ата Мекеном», правда? На пенсию мне еще очень нескоро, в октябре исполнилось только 50 лет. Для политика это не возраст. У меня есть свое видение и своя позиция по многим проблемам нашего государства. Хочу максимально реализовать свое понимание пути развития для Кыргызстана.

— То есть будете баллотироваться в парламент. С кем пойдете на выборы?

— Да, баллотироваться однозначно буду. С кем, пока не решил. Не буду скрывать, предложения есть. Возможно, буду реализовывать и собственный партийный проект. Мне важно, чтобы партия строилась на ценностях и принципах, которые не вступают в противоречия с моими. Чтобы было не только стремление прийти во власть и заниматься примитивной политикой, но чтобы были реальный план действий, четкая стратегия, что делать со страной.

— А у политика Алмамбета Шыкмаматова есть такой план? Есть понимание, что делать со страной? Кем вы себя, кстати, идеологически позиционируете? Вы кто — социалист, демократ, либерал, социал-демократ, может быть, коммунист?

— Мне близка философия социального либерализма. Это либерализм с человеческим лицом или, как кто-то сказал, сейчас не вспомню точно кто, умный либерализм. Когда экономика рыночная, но вместе с тем и социально ориентированная.

Классический либерализм — это довольно жесткая система, предполагающая борьбу за выживание и отрицающая любое вмешательство государства в экономику и социальные отношения. Социальные либералы считают, что государство обязано обеспечивать социальную стабильность и социальную защиту, а также равные стартовые условия для всех. Однако, в отличие, скажем, от социалистических систем, система социально-либеральной направленности не патерналистская.

То есть, говоря проще, при либерализме тебе надо самому найти удочку, найти место для рыбалки, где клюет, иначе останешься без улова и тебе элементарно нечего будет есть.

При социализме государство дает тебе рыбу и тебе не надо ни о чем думать и беспокоиться. Но дает без излишков, ровно столько, сколько считает нужным, и еще указывает, как и что ты должен из нее готовить.

При социальном либерализме государство дает рыбу только действительно уязвимым слоям населения. Например, людям с инвалидностью, старикам и тем, кто попал, скажем так, в трудную жизненную ситуацию. Остальным оно дает удочки, учит ловить рыбу и обеспечивает для всех одинаковые стартовые условия рыбалки. Однако если тебе не везет и рыба не клюет или удочка сломалась, то остальные, более удачливые рыбаки, обязательно с тобой поделятся.

При социально-либеральной системе главные функции государства — это обеспечение внутренней и внешней безопасности, защита от внешних угроз, в том числе и террористических, контроль над соблюдением законности, контроль за теми экономическими секторами, где свободная конкуренция невозможна, проведение общей экономической, налоговой и кредитной политики. Причем государство при социально-либеральной модели должно заботиться о снижении налогового бремени и делать все, чтобы ни у кого не было никаких необоснованных привилегий и монополии.

С полным текстом интервью Алмамбета Шыкмаматова можно ознакомиться здесь.