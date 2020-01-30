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Бизнес

Покупайте товары онлайн в BTB market.kg

Хотите купить себе новый гаджет или игрушку ребенку, а денег сейчас нет? Выход есть — пользуйтесь услугами BTB market.kg.

Смартфон, фитнес-браслет, детский самокат или ноутбук? Как много желанных вещей, на которые сложно отложить с зарплаты. Ведь все время возникают расходы важнее.

Проблему приоритетов в покупках можно решить с помощью BTB Market. Это место, где любой товар до 15 тысяч сомов можно купить в кредит, оформив его прямо на сайте за 5 минут. А если покупка стоит дороже, можно прибегнуть к частичному кредитованию.

Заходи на www.btbmarket.kg, выбирай, регистрируйся и оформляй покупку с доставкой по Бишкеку онлайн.

При хорошей кредитной истории в кредит можно совершить до трех покупок. Перестаньте откладывать свои желания на потом. Пусть нужные вещи радуют вас уже сегодня!

А если возникнут вопросы при онлайн-оформлении, звоните: 0312 / 0770 / 0554 / 0701 905 805, мы вам поможем!

BTB Market — покупки в кредит еще никогда не были так просты и удобны. Теперь радовать себя и близких можно чаще.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/142051/
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