Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц

Благоустроенный город — это не только новые парки и скверы, это также чистые улицы, хорошие тарифы и обязательные стандарты для всех горожан.

Трудно поверить, что в маленьком городке Ошской области есть такие технологии, которые редко встречаются даже в крупных городах. Речь идет о механизме слежения за мусороуборочными машинами. Самое удивительное это то, что нововведения помогали внедрять местные программисты-инженеры.

С легкой руки органов местного самоуправления и частного сектора в городе теперь есть свой усовершенствованный «Тазалык».

Реализовать задуманное удалось в рамках проекта USAID «Успешный аймак». Консультанты проекта помогли муниципалитету разработать стратегию и продолжают оказывать консультационную помощь. По словам мэра города Ноокат Жоомарта Нурдинова, было организовано обучение методикам расчета стоимости услуги, правильному составлению договора, а также разработке стандартов качества.

«USAID предложил нам помощь в реализации 25 функций местного значения. Мы выбрали четыре функции из этого списка, в том числе по вывозу бытового мусора. Наши местные ребята-программисты разработали с нуля компьютерную самописную программу оплаты за вывоз мусора и систему слежения за каждой мусороуборочной машиной. Раньше часто возникали проблемы с квитанциями. Сейчас же абоненты нам начали доверять, так как их взносы, долги хранятся в электронной базе данных, к слову, также внедренной нашими специалистами», — отметил градоначальник.

Сами разработчики отмечают, что вдохновлялись методами, которые широко используются в России и Германии. В Кыргызстане подобное пока не практикуют, первопроходцами оказались ноокатцы.

«Также мы придумали программу контроля за нашими мусороуборочными машинами, это добавило оперативности. Мы установили на каждый трактор камеры с функцией обратной связи и GPS-навигацией, что позволяет нам в любое время быть на связи и видеть, что происходит по ту сторону камеры. Такая технология позволяет обеспечить контроль за сотрудниками, во-вторых, за расходом топлива и графиком движения», — поделился инженер-программист Азиз Маматисманов.

Между тем, по словам директора предприятия ОАО «Ноокат-Коммунальщик» Дильмурата Абдырахманова, проект помог наладить связь между предприятием и местным населением: «Охват пока составляет более 20 тысяч человек. Весь процесс уборки снимают на фото и отчитываются перед мэрией и перед заявителем. Если раньше люди приходили, оставляли заявки и ждали по несколько дней, то сейчас заявки выполняются в режиме реального времени за считанные часы».