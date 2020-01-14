10:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц

Благоустроенный город — это не только новые парки и скверы, это также чистые улицы, хорошие тарифы и обязательные стандарты для всех горожан.

Трудно поверить, что в маленьком городке Ошской области есть такие технологии, которые редко встречаются даже в крупных городах. Речь идет о механизме слежения за мусороуборочными машинами. Самое удивительное это то, что нововведения помогали внедрять местные программисты-инженеры.

С легкой руки органов местного самоуправления и частного сектора в городе теперь есть свой усовершенствованный «Тазалык».

Реализовать задуманное удалось в рамках проекта USAID «Успешный аймак». Консультанты проекта помогли муниципалитету разработать стратегию и продолжают оказывать консультационную помощь. По словам мэра города Ноокат Жоомарта Нурдинова, было организовано обучение методикам расчета стоимости услуги, правильному составлению договора, а также разработке стандартов качества.

«USAID предложил нам помощь в реализации 25 функций местного значения. Мы выбрали четыре функции из этого списка, в том числе по вывозу бытового мусора. Наши местные ребята-программисты разработали с нуля компьютерную самописную программу оплаты за вывоз мусора и систему слежения за каждой мусороуборочной машиной. Раньше часто возникали проблемы с квитанциями. Сейчас же абоненты нам начали доверять, так как их взносы, долги хранятся в электронной базе данных, к слову, также внедренной нашими специалистами», — отметил градоначальник. 

Сами разработчики отмечают, что вдохновлялись методами, которые широко используются в России и Германии. В Кыргызстане подобное пока не практикуют, первопроходцами оказались ноокатцы.

«Также мы придумали программу контроля за нашими мусороуборочными машинами, это добавило оперативности. Мы установили на каждый трактор камеры с функцией обратной связи и GPS-навигацией, что позволяет нам в любое время быть на связи и видеть, что происходит по ту сторону камеры. Такая технология позволяет обеспечить контроль за сотрудниками, во-вторых, за расходом топлива и графиком движения», — поделился инженер-программист Азиз Маматисманов.

Между тем, по словам директора предприятия ОАО «Ноокат-Коммунальщик» Дильмурата Абдырахманова, проект помог наладить связь между предприятием и местным населением: «Охват пока составляет более 20 тысяч человек. Весь процесс уборки снимают на фото и отчитываются перед мэрией и перед заявителем. Если раньше люди приходили, оставляли заявки и ждали по несколько дней, то сейчас заявки выполняются в режиме реального времени за считанные часы».

Пятилетний проект USAID «Успешный аймак» содействует 50 сельским и городским муниципалитетам. С его помощью партнерские муниципалитеты смогли повысить эффективность ключевых услуг, таких как сбор и вывоз твердых бытовых отходов, водоснабжение, освещение или ремонт дорог, через правильное планирование, разработку бюджета, управление и контроль деятельности в соответствии с требованиями законодательства и передовой международной практикой. На эти цели USAID выделяет 9,5 миллиона долларов. 

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/140115/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны?
USAID запускает кампанию, чтобы отметить успехи кыргызстанцев
U.S. Embassy to assist in advanced training of teachers in Kyrgyzstan
U.S. Government grants more than 100,000 books to schools of Kyrgyzstan
Anyone with TB can be cured in Kyrgyzstan
Первая МФК и USAID объединяют усилия для поддержки предпринимателей
Министерство утверждает, что школу «Агарт» в Ноокате закрыли в прошлом году
USAID allocates $ 22.7 mln for development of small, medium-sized business
U.S. Government ships 75 tons of food to Kyrgyzstan in 2018
New treatment gives hope to TB patients in Kyrgyzstan
Популярные новости
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
Бизнес
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
14 января, вторник
10:51
Депутаты интересуются, чем занят наш посол в Таджикистане Джаныш Рустенбеков Депутаты интересуются, чем занят наш посол в Таджикиста...
10:42
В Бишкеке построят единую сеть велодорожек
10:33
Бишкекский городской кенеш обсуждает бюджет на 2020 год
10:25
Сомневаюсь, что найдут заказчика. Болот Темиров начал свое расследование
10:18
Началось расследование по заявлению Руслана Матраимова на сотрудников Kloop