«Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще

Теперь возможность передавать показания счетчика и оплачивать газ для абонентов «Газпром Кыргызстан» стало доступно и в мобильном приложении MegaPay.

«Мы стремимся создать для наших абонентов максимально удобные условия и постоянно предлагаем новые услуги, расширяя возможности приема показаний и оплаты наших услуг. Абонентам теперь нет необходимости выезжать в офис для оплаты услуг за газ или получения информации о задолженности — все это можно делать онлайн через мобильный телефон. Зная популярность мобильного приложения MegaPay, мы решили предоставить пользователям кошелька, которые являются абонентами «Газпром Кыргызстан», новые удобства», — поделился советник генерального директора — коммерческий директор «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Для того чтобы воспользоваться услугой абонентам необходимо:

в главном меню приложения выбрать вкладку «Все»;

нажать на сервис «Газпром Кыргызстан»;

добавить лицевой счет и ФИО.

После проверки корректности ввода лицевого счета отобразится информация о сумме задолженности за газ, оплатить которую можно сразу же в приложении.

«Чтобы воспользоваться удобным приложением от ведущего сотового оператора MegaCom, установите его совершенно бесплатно на свой телефон, скачав из Google Play Market или App Store. Оплата через MegaPay наиболее оптимальна и удобна для идущего в ногу со временем человека, ведь это просто, быстро, надежно и экономит время. MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни», — отметил руководитель отдела цифрового маркетинга Нурлан улуу Керим.

Совершенные операции сохраняются в мобильном приложении во вкладке «Истории платежей», и при желании абонент может распечатать квитанции по каждой оплате.

Таким образом, газовое предприятие страны совместно с мобильными операторами создает новые возможности для абонентов, позволяющие держать оплату коммунальных услуг под личным контролем.