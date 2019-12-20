Школы Кыргызстана получили новые книги-тренажеры. Чем они уникальны?

С 2013 года правительство США в лице USAID инвестировало в образовательный сектор Кыргызстана более $20 миллионов. Основная доля средств была направлена на улучшение навыков чтения у учащихся младших классов. К 2019-му около 900 школ Кыргызстана получили новые книги при поддержке госагентства США по международному развитию USAID.

В совокупности было передано более 300 тысяч книг на кыргызском и русском языках. Многие школы страны получили долгожданный подарок меньше месяца назад, но уже успели протестировать.

Столичная школа имени Германа Гмайнера не стала исключением. По словам ее директора Светланы Тенизбаевой, у учеников младших классов возникали сложности именно в понимании прочитанного материала. Тогда как новые книги классифицированы по уровням сложности с помощью инновационного инструмента оценки книг.

«Мы учили только фактологические материалы, тогда как новые книги направлены на то, чтобы дети понимали, что они читают и как. Они написаны простым языком и хорошо иллюстрированы. Для ребенка важно, чтобы соотношение текста и картинок было на одном уровне, чтобы не отбить желание читать. Буквы и шрифт должны быть идеальны для восприятия. Это все было учтено», — отмечает педагог с многолетним стажем.

Все книги изданы в Кыргызстане, а часть из них написаны более 60 местными авторами и иллюстраторами, в число которых входили даже некоторые учителя младших классов.

В общей сложности USAID планирует распечатать и распространить 1,2 миллиона книг среди школ Кыргызстана к 2020 году.

Кроме того, с 2014-го USAID успешно работает с учителями и администрациями школ, чтобы улучшить навыки чтения учащихся начальных школ, путем внедрения новых подходов на практике.

Более 17,5 тысячи учителей младших классов со всей страны прошли подготовку по усовершенствованным методикам обучения. Они применяются в обучении почти полумиллиона детей.

«Не секрет, что современные дети перестали читать книги и их с каждым разом все тяжелее заинтересовать. Посещавшие в течение года эти тренинги учителя каждый день находят новые приемы завлечения школьников в учебный процесс, — говорит. Дети показывают высокие баллы по тестам и контрольным работам, мы действительно поражены. И тот факт, что они стали чаще посещать библиотеку, тоже большая радость и прорыв».

Правительство Кыргызской Республики в лице Министерства образования и науки и USAID уже много лет сотрудничают для развития образования в Кыргызстане. Одним из самых ярких результатов сотрудничества между USAID и Министерством образования и науки стало внедрение общереспубликанского тестирования (ОРТ) для поступления в вузы. Благодаря технической помощи USAID появилась инновационная и независимая система тестирования, которая позволяет всем выпускникам средних школ получить равный доступ к высшему образованию на основе своих умений и знаний. С 2012 года ОРТ является обязательным для поступления в государственные и частные вузы страны.

USAID также внесло значительный вклад в создание и становление одного из лучших вузов Кыргызстана – Американского университета Центральной Азии и поддерживало его на протяжении более двух десятилетий.