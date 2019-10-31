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Бизнес

Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы

Поддерживая образовательные проекты, направленные на подготовку компетентных рабочих кадров из числа талантливой молодежи, компания MegaCom регулярно проводит дни открытых дверей для учащихся различных учебных заведений и молодых специалистов, повышающих свою квалификацию.

На днях с целью ознакомления с деятельностью ведущего оператора мобильной связи Кыргызстана была организована экскурсия по главному офису компании для порядка 20 слушателей центра обучения «Высшая политическая школа».

В ходе визита экскурсанты встретились с генеральным директором MegaCom Акылбеком Жамангуловым, в беседе с которым смогли получить ответы на все возникшие вопросы. Так, молодых людей интересовали тема большего внедрения мобильного интернета в регионах и перспектива развития компании.

После учащимся была предоставлена возможность увидеть деятельность мобильного оператора изнутри, познакомиться со специалистами коммерческого отдела и службы поддержки клиентов. В кол-центре *500 они с большим интересом понаблюдали за работой операторов по предоставлению консультации многочисленным абонентам MegaCom по вопросам мобильной связи.

Напоследок участники экскурсии смогли побеседовать со специалистами технического департамента, которые рассказали о практике предоставления услуг сотовой связи, продемонстрировали коммутационное оборудование и серверы. По завершении встречи мобильный оператор MegaCom вручил памятные подарки студентам. В свою очередь они выразили слова благодарности организаторам и отметили, что мероприятие оказалось весьма полезным и информативным.

MegaCom — за образование и инновации.

 
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