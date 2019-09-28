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Бизнес

Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц

ОАО «Кыргызтелеком» предлагает удобные тарифные планы и специальные условия для компаний малого и среднего бизнеса, а также индивидуальный подход для крупных предприятий или государственных структур.

Дополнительные услуги помогут расширить возможности тарифных планов и максимально удобно работать в Сети:

  • предоставление IP-адресов;
  • хостинг и почта: почтовый ящик, виртуальный почтовый сервер, хостинг (виртуальный веб-сервер), co-location (размещение физического сервера).

Предоставляя интернет для бизнеса, ОАО «Кыргызтелеком» преимущественно задействует собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи. Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность интернета для юридических лиц.

Подробную информацию вы можете получить по номеру 1812 или на официальном сайте компании www.kt.kg
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