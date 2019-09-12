Кыргызтелеком предлагает услуги по размещению серверного и сетевого оборудования

Размещение сервера в обновленном дата-центре (сolocation) позволит клиентам избежать длительного и затратного процесса создания и поддержки собственного ЦОД (центра обработки данных), быстро обеспечить собственное оборудование современной инфраструктурой, профессиональным сервисом и быстрыми каналами связи.
Техническое оснащение ЦОД ОАО «Кыргызтелеком» включает:
- инженерную инфраструктуру;
- структурированную кабельную систему;
- систему бесперебойного электропитания;
- климатическую систему;
- систему мониторинга и видеонаблюдения.
Центр обработки данных функционирует в режиме 24/7 — 365 дней в году и обеспечивает высокий уровень надежности размещаемых систем.
Все используемые ресурсы имеют резервные каналы, благодаря чему ремонтно-профилактические работы проводятся без остановки физических машин.
С помощью системы видеонаблюдения над всеми зонами в режиме 24/7 осуществляется дистанционный визуальный контроль.
Стабилизированное бесперебойное электропитание обеспечивают два независимых энерговвода, источники бесперебойного питания и ДУ.
Воспользовавшись услугой сolocation ОАО «Кыргызтелеком», вы гарантированно получаете в собственное распоряжение специально оборудованную площадку с бесперебойным электропитанием, стабильным каналом связи, оснащенную системами кондиционирования, пожаротушения и контролем безопасности.