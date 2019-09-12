Кыргызтелеком предлагает услуги по размещению серверного и сетевого оборудования

Размещение сервера в обновленном дата-центре (сolocation) позволит клиентам избежать длительного и затратного процесса создания и поддержки собственного ЦОД (центра обработки данных), быстро обеспечить собственное оборудование современной инфраструктурой, профессиональным сервисом и быстрыми каналами связи.

Техническое оснащение ЦОД ОАО «Кыргызтелеком» включает:

инженерную инфраструктуру;

структурированную кабельную систему;

систему бесперебойного электропитания;

климатическую систему;

систему мониторинга и видеонаблюдения.

Центр обработки данных функционирует в режиме 24/7 — 365 дней в году и обеспечивает высокий уровень надежности размещаемых систем.

Все используемые ресурсы имеют резервные каналы, благодаря чему ремонтно-профилактические работы проводятся без остановки физических машин.

°C

Теплообмен в машинном зале осуществляется путем постоянной циркуляции воздуха через «холодные» и «горячие» проходы фальшполов. Благодаря системе прецизионного охлаждения температура воздуха не поднимается выше рекомендованных 20-22при относительной влажности 50-60 процентов. Сигналы о состоянии «климата» машинного зала передаются в круглосуточную дежурную службу, которая в случае отклонения от нормы принимает соответствующие меры.

С помощью системы видеонаблюдения над всеми зонами в режиме 24/7 осуществляется дистанционный визуальный контроль.

Вся видеоинформация записывается и архивируется. Доступы к серверным шкафам фиксируются в электронном журнале учета, регулируются санкционированный вход/выход сотрудников ЦОД и учет их рабочего времени.Стабилизированное бесперебойное электропитание обеспечивают два независимых энерговвода, источники бесперебойного питания и ДУ.Воспользовавшись услугой сolocation ОАО «Кыргызтелеком», вы гарантированно получаете в собственное распоряжение специально оборудованную площадку с бесперебойным электропитанием, стабильным каналом связи, оснащенную системами кондиционирования, пожаротушения и контролем безопасности.