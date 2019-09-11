Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников

ОАО «Кыргызтелеком» реализует техническую задачу по предоставлению доступа к передаче данных на весь период проведения Национальных игр кочевников 2019 года, который будет осуществлен как по волоконно-оптическим, проводным линиям связи, так и по системе беспроводного, бесшовного доступа Wi-Fi с контроллером. Проводимые работы предоставят возможность обеспечения высокоскоростным интернетом.

Кроме того, ведутся работы по подготовке канала для ОТРК c целью освещения Национальных игр кочевников в прямом эфире.