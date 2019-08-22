В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии

В международном аэропорту «Манас» 19 августа 2019 года встретили четверых детей, получивших бесплатное лечение в Германии.

Дети прошли лечение в рамках соглашения между Министерством здравоохранения КР и общественным фондом «Вместе к здоровью».

При поддержке международной благотворительной организации Friedensdorf International с 2013 года официальные приглашения на оперативное лечение в Германии получили 44 ребенка, страдающих заболеваниями костно-мышечной системы, челюстно-лицевой патологией, последствиями от ожогов, с различными врожденными пороками развития и другими заболеваниями, которые невозможно было вылечить и прооперировать в Кыргызстане.

Координатор фонда Нуриса Джапарова рассказала, что на сегодняшний день в Германии находятся четверо детей, а остальные 40 вернулись на родину, благополучно получив оперативное лечение.

«Все эти дети находятся в системе фонда Friedensdorf International, так как среди них есть те, которые нуждаются в препаратах. Они будут получать каждые полгода лекарства для дальнейшей реабилитации», — сказала она.

По словам Нурисы Джапаровой, вернувшиеся в Кыргызстан дети получали лечение в связи со сложными патологическими ситуациями.

Так, у Найзабекой Айзады, 2009 года рождения, был врожденный порок развития мочеполовой системы, полное удвоение правой почки, эктопия добавочного мочеточника в шейку мочевого пузыря.

У Маканбаевой Элины, 2016 года рождения, врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, атрезия ануса, ректовестибулярный свищ, колостома.

У 7-летнего Азмбекова Эльбека контактный ожог лица, волосистой части головы, левой ушной раковины, подбородка, 8-10 процентов тела.

У 15-летнего Шатман уулу Жумакадыра была атрезия ануса, экстрофия мочевого пузыря, колостома.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» поддерживает проект общественного фонда «Вместе к здоровью».