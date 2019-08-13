Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов

Купить недвижимость под бизнес у элитного застройщика и оказаться один на один с ворохом проблем... Именно в такой ситуации оказался владелец стоматологической клиники Искендер Абдылдаев. Летом 2016 года предприниматель заключил договор о долевом участии на приобретение офисного помещения у столичной стройкомпании Elite House в здании, расположенном в жилом комплексе «Южный парк» по улице Каралаева, 40/4. Выплатив всю стоимость помещения в течение 12 месяцев, в том числе взяв в кредит $50 тысяч, собственник столкнулся с серьезными проблемами, мешающими развитию его бизнеса.

«По совету знакомых в 2016-м я купил у Elite House помещение под стоматологическую клинику. Я поверил рекламе и красивым словам менеджеров офиса продаж, которые обещали создать все условия для успешного ведения бизнеса. В итоге я купил площадь в центре здания. Поверил словам о том, что перед моим офисом будет расположена просторная парковка, а вывеска клиники будет видна с улицы Каралаева. В компании также обещали сдать проект к осени 2017 года», — рассказывает Искендер.

По его словам, к концу 2016-го был построен только каркас здания с кирпичной кладкой. На тот момент шел третий год строительства объекта. Ключи от помещения предприниматель получил только весной 2018 года.

«Приступив к ремонту, владельцы офисных помещений были шокированы: застройщик начал возводить перед «элитным» зданием глухой бетонный забор, огораживая территорию ЖК. Через некоторое время перед моим офисом построили кафе. Изначально мне говорили, что земля перед жилым комплексом принадлежит Elite House, однако оказалось, что застройщик не имел на нее никаких прав. В офисе стройкомпании мне клялись, что никаких проблем с парковкой не будет, а вывеска будет хорошо просматриваться. По факту в здание заселились собственники 330 квартир, при этом под парковку застройщик отвел всего несколько десятков квадратных метров», — сетует Искендер Абдылдаев.

Elite House

«В ходе переговоров менеджерызаявили, что со временем бетонный забор передвинут, но воз и ныне там. С вывеской тоже проблемы — на месте, где ее необходимо крепить, идет газовая труба. Стройкомпания не стала соблюдать многие моменты, касающиеся технической безопасности. Недавно на соседнем строящемся объекте случился пожар, однако спасатели не смогли подъехать к горящему зданию, поскольку к нему вела узкая дорожка, не рассчитанная на габаритное авто МЧС», — рассказывает Искендер.

Отдельной критике собственника подверглась отделка здания. По данным владельца клиники, ему пришлось потратить порядка $1 тысячи на переделку входной группы — заменил двери, качество которых не выдерживало никакой оценки, уложил новую плитку — керамогранит вместо бетонной, на которой зимой можно было сломать конечности. Со слов Искендера, ему «пришлось пойти на переделку этих недочетов, чтобы не позориться перед клиентами».

«Есть еще одно но: у Elite House отсутствует красная книга на территорию, где был возведен «Южный парк». Выяснилось, что на руках у стройкомпании только зеленая книга, предусматривающая временное пользование участком — до 2058-го. А сама земля выкуплена у других застройщиков. Сейчас решение вопроса о получении госакта руководство Elite House возложило на наше ТСЖ», — пояснил он.

По словам предпринимателя, перед покупкой клиенты подписывают типовые договоры дольщиков, в которых не прописаны важные для жильцов инфраструктурные мелочи.

«А ведь сегодня и спросить не с кого. В Elite House серьезная текучесть кадров, менеджеры там надолго не задерживаются. Я как-то поинтересовался у бывших работников стройкомпании, почему они продают недвижимость, зная, что в итоге многие обещания не будут выполнены. Они ответили мне, что сами не владели полным объемом информации. Мол, в курсе всех мелочей только руководитель компании», — уточнил Искендер Абдылдаев.

В ответ на возмущение владельцев помещений на первом этаже ЖК, что их вывески не видны с дороги, гендиректор Elite House Тимур Файзиев обещал поставить большую рекламную стелу вдоль улицы Каралаева с указанием компаний, расположенных в жилом комплексе, и даже оплатить половину ее стоимости. Предприниматели согласились выплатить оставшуюся сумму, однако и это обещание до сих пор не выполнено.

Жильцы также столкнулись с проблемой обогрева помещений. Из-за того, что Elite House вовремя не оформила разрешительные документы на подключение к центральному отоплению, осенью 2018-го начали строить котельную, которая заняла часть парковки. Я не начинал внутреннюю отделку помещения, боясь, что обои могут отклеиться, в итоге потерял из-за этого примерно полгода. Сейчас ЖК отапливается газом, — отметил владелец стоматологической клиники. — А вы знали, что у Elite House нет собственных строительных бригад? К работам привлекают подрядные организации. Компания, судя по всему, ограничивается отделами продаж, маркетинга и проектировки. Как при таком положении дел можно суметь сдать объект в эксплуатацию?»

Судиться с Elite House Искендер не видит смысла, так как признает, что надо было внимательнее изучать договор. Он говорит, что повелся на предложение о скидке $100 с квадратного метра и, если бы была возможность повернуть время вспять, никогда бы не стал связываться с этой стройкомпанией.

«Судиться с Elite House — все равно что Дон Кихоту бороться с ветряными мельницами. Ведь сегодня в Кыргызстане прав тот, у кого больше связей и денег. А кинутые дольщики могут стать большим черным пятном на репутации Elite House», — заключил бизнесмен.