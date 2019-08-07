Переводы между клиентами «Бакай Банка» и БТА Банка стали бесплатными

С 1 августа 2019 года переводы между клиентами «Бакай Банка» и БТА Банка осуществляются бесплатно. Теперь все желающие смогут отправить денежные средства в национальной валюте из одного банка в другой по клирингу и гроссу — это системы безналичных расчетов между банками в национальной валюте. Основное отличие гросса от клиринга заключается в скорости и объемах, такие переводы удобны для тех клиентов, которые хотят, чтобы деньги поступили получателю моментально.

Например: платежи по клирингу осуществляются до 11.00 и в сумме не более 1 миллиона сомов, платежи по гроссу — с 9.00 до 15.30, любая сумма.

Кроме того, международные переводы по системе SWIFT в иностранной валюте для клиентов двух банков также стали бесплатными.

Начальник управления по обслуживанию клиентов ОАО «Бакай Банк» Мээрим Жекшенова отметила, что в рамках предстоящих нововведений в работе двух банков первым этапом с августа этого года было принято решение сделать платежи в пользу БТА Банка полностью бесплатными.

По ее словам, для осуществления бесплатных денежных переводов были проведены все необходимые мероприятия, утверждена тарификация. Со стороны БТА Банка также была проведена соответствующая работа.

«Сейчас, конечно, мы работаем как два отдельных банка, но, чтобы клиенты уже сейчас могли оценить предстоящие положительные изменения, мы сделали переводы между «Бакай Банком» и БТА Банком бесплатными, как стандартные внутрибанковские операции. К примеру, если клиенты «Бакай Банка» хотят отправить денежные средства в БТА Банк, нужно просто сообщить об этом специалисту», — отметила Мээрим Жекшенова.

Данные изменения позволят клиентам сэкономить не только свое время, но и деньги.

«Это очень удобно, особенно комфортно будет жителям регионов нашей страны, теперь они могут пользоваться услугами сразу двух банков, филиальная сеть которых будет значительно увеличена. К примеру, у БТА Банка нет филиалов в Нарыне и Таласе, а у «Бакай Банка» есть. Поэтому для перевода денег нет необходимости выезжать далеко», — подчеркнула начальник управления по обслуживанию клиентов ОАО «Бакай Банк».

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.

Головной офис ОАО «Бакай Банк» расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Исанова, 77.

Call-центр: +996 312 610061, моб.: 6111, WhatsApp: 0 554 00 61 11.

Веб-сайт: https://bakaibank.kg/

Напомним, ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» к концу 2019 года станут одним крупным банком. Новые изменения после совершения сделки в первую очередь позволят клиентам получить более качественное обслуживание.