Будьте всегда на связи с услугой «Доверительный платеж» от MegaCom

Если у вас закончился баланс, а возможности пополнить счет в данный момент нет, воспользуйтесь удобной услугой от MegaCom «Доверительный платеж» и моментально получите сумму до 200 сомов на мобильную связь.

Не прерывайте общение, совершайте необходимые звонки и пользуйтесь привычными услугами, просто получив доверительный платеж. Для этого достаточно набрать команду *222*1# или *222#1#, и на счет будет начислено 10, 50, 100 или 200 сомов.

Сумма зачисления зависит от ежемесячных расходов каждого абонента, частоты пополнения баланса, а также от длительности обслуживания в сети MegaCom. Услуга доступна к подключению на всех тарифных планах и предоставляется разово до момента полного погашения основной суммы предыдущего кредита и стоимости подключения.

Узнайте больше о «Доверительном платеже» на сайте megacom.kg.