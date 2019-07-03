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Бизнес

Краткосрочные депозиты от БТА Банка

У вас есть сбережения, которые могут понадобиться в любой момент в течение года? В этом случае вы спокойно и уверенно можете принять решение хранить деньги в БТА Банке. Теперь вы можете вложить денежные средства в национальной валюте на депозиты с привлекательными процентными ставками на краткосрочный период сроком на три, шесть и девять месяцев.

Депозиты от БТА Банка стали еще выгоднее и удобнее. Мы поможем вам сохранить и приумножить ваши сбережения.

Срочные депозиты от БТА Банка

Преимущества депозита «Успех/Ийгилик»:

  • открытие депозитного счета — бесплатно;
  • возможность внесения вкладчиком дополнительных взносов;
  • вознаграждение за пользование вкладом начисляется ежедневно на сумму фактического остатка и выплачивается ежемесячно.

Преимущества депозита «Накопительный/Алтын сандык»:

  • открытие депозитного счета — бесплатно;
  • возможность внесения вкладчиком дополнительных взносов;
  • вознаграждение за пользование вкладом начисляется ежедневно на сумму фактического остатка и выплачивается вкладчику в конце срока вклада;
  • капитализация начисленного вознаграждения.

Открыв депозит в БТА Банке, вы можете быть уверены в сохранности и возвратности ваших денег, так как банк является участником системы защиты депозитов, которая гарантирует сохранность средств вкладчиков. И, согласно Закону «О защите банковских депозитов», вкладчикам возмещаются депозиты вместе с начисленными процентами до 200 тысяч сомов.

Планируйте и управляйте своим будущим вместе с БТА Банком!

С процентными ставками по депозитам можете ознакомиться здесь.

Вы можете получить подробную консультацию во всех отделениях БТА Банка.

Контакт-центр: +996 312 90 50 50.
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