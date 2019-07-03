Краткосрочные депозиты от БТА Банка

У вас есть сбережения, которые могут понадобиться в любой момент в течение года? В этом случае вы спокойно и уверенно можете принять решение хранить деньги в БТА Банке. Теперь вы можете вложить денежные средства в национальной валюте на депозиты с привлекательными процентными ставками на краткосрочный период сроком на три, шесть и девять месяцев.

Депозиты от БТА Банка стали еще выгоднее и удобнее. Мы поможем вам сохранить и приумножить ваши сбережения.

Срочные депозиты от БТА Банка

Преимущества депозита «Успех/Ийгилик»:

открытие депозитного счета — бесплатно;

возможность внесения вкладчиком дополнительных взносов;

вознаграждение за пользование вкладом начисляется ежедневно на сумму фактического остатка и выплачивается ежемесячно.

Преимущества депозита «Накопительный/Алтын сандык»:

открытие депозитного счета — бесплатно;

возможность внесения вкладчиком дополнительных взносов;

вознаграждение за пользование вкладом начисляется ежедневно на сумму фактического остатка и выплачивается вкладчику в конце срока вклада;

капитализация начисленного вознаграждения.

Открыв депозит в БТА Банке, вы можете быть уверены в сохранности и возвратности ваших денег, так как банк является участником системы защиты депозитов, которая гарантирует сохранность средств вкладчиков. И, согласно Закону «О защите банковских депозитов», вкладчикам возмещаются депозиты вместе с начисленными процентами до 200 тысяч сомов.

Планируйте и управляйте своим будущим вместе с БТА Банком!

С процентными ставками по депозитам можете ознакомиться здесь.

Вы можете получить подробную консультацию во всех отделениях БТА Банка.