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Бизнес

Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по револьверной кредитной карте

БТА Банк специально для участников зарплатных проектов объявляет акцию по снижению процентной ставки кредита на карте на 5 процентов!

С револьверной картой вам больше не придется ждать заработной платы или пенсии, откладывать деньги на покупки, которые вам нужны прямо сейчас, или откладывать покупку из-за того, что у вас не оказалось при себе необходимой суммы.

Револьверная карта — это кредитная карта с возобновляемой кредитной линией в размере до пяти заработных плат для физических лиц, участвующих в зарплатных проектах БТА Банка.

Револьверная карта позволит быть независимыми от зарплаты и совершать любые покупки или пользоваться денежными средствами в любое удобное вам время.

Преимущества револьверной кредитной карты:

  • дает возможность получить карту с беспроцентным периодом до 30 дней. Ставка в льготный период составляет 0 процентов;
  • с фиксированной процентной ставкой дает возможность при покупке товара или услуги получить cashback в размере 5 процентов от суммы;
  • дает возможность использования любых сумм в пределах предоставленного лимита;
  • при погашении части основной суммы лимит, доступный к использованию, вновь пополняется. Это означает, что, как только вы погашаете часть взятого кредита, эта сумма вновь доступна к использованию;
  • процентная ставка начисляется исключительно на использованную часть кредитного лимита;
  • кредитная карта предоставляется БЕСПЛАТНО сроком на 36 месяцев;
  • для оформления карты требуется только паспорт;
  • открывается на картах «ЭЛКАРТ» / VISA;
  • бесплатно предоставляется СМС-оповещение.

Поспешите получить револьверную кредитную карту на выгодных условиях со сниженной процентной ставкой без лишних документов и, не откладывая, реализуйте свои желания в виде любой покупки, ремонта жилья, проведения торжеств, образования или путешествия легко и быстро!

Акция действует до 31 июля 2019 года.

Вы можете узнать о других потребительских кредитах на сайте банка в разделе «Потребительские кредиты» или позвонив в контакт-центр: +996 312 90 50 50.
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