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Бизнес

В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности

ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» и университет «Манас» подписали меморандум о сотрудничестве.

На церемонии присутствовали первый проректор университета А.А.Кулмырзаев, проректоры А.М.Мокеев, Х.Огут, профессоры университета, генеральный директор Среднеазиатской энергетической компании Яо Гаоминь, генеральный директор ОсОО ЧПК «Джунда» А.И.Садырбаев и другие.

Подписание документа о стратегическом сотрудничестве очень важно.

Стороны создают практическую базу для студентов со специальностью в сфере химической промышленности и языковедения.

Это обеспечит устойчивое развитие предприятия и его стабильное пополнение квалифицированными кадрами. Студенты получат возможность оттачивать навыки на практике, получить опыт и работу по специальности.

***

ОсОО ЧПК «Джунда» — современный нефтеперерабатывающий завод в городе Кара-Балте Жайылского района Чуйской области, инвестором предприятия является Среднеазиатская энергетическая компания (дочерняя компания Китайской Шэньсийской углехимической корпорации). На объекте работают 1 300 кыргызстанцев, и многие из них занимают ключевые посты. Компания занимает второе место среди крупных налогоплательщиков Кыргызской Республики.
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