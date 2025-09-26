18:14
Экономика

Университет «Манас» освободили от налогов на доходы от оборотного капитала

Кыргызско-Турецкий университет «Манас» освободили от налогов на доходы от оборотного капитала. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что решение о налоговых льготах принято в рамках реализации договора между правительствами Кыргызстана и Турции о дальнейшей деятельности университета «Манас», подписанного в 2011 году в Анкаре и ратифицированного Жогорку Кенешем.

Государственной налоговой службе при осуществлении налогового администрирования в отношении Кыргызско-Турецкого университета «Манас» поручено руководствоваться статьей 12 этого договора, а также положениями Налогового кодекса в части освобождения от уплаты налогов на доходы, полученные от оборотного капитала, при осуществлении любой деятельности, не запрещенной законодательством КР.

Напомним, Кыргызско-Турецкий университет «Манас» основан в 1995 году. В рейтинге лучших университетов Азии на 2025 год (QS Asia University Rankings 2025) вуз занял 230-е место, возглавив список вузов КР.
