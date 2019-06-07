В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи

В приложении «Яндекс.Такси» теперь можно создать «Аккаунт для бизнеса» и семейный аккаунт. Первый позволит оплачивать поездки сотрудникам, второй — родным и близким.

В «Аккаунт для бизнеса» можно пригласить до 20 человек и привязать к нему одну банковскую карту. Для этого нужно открыть одноименную вкладку в меню приложения, указать название компании, добавить сотрудников по номеру телефона или из списка контактов и выбрать карту. После этого у них в приложении появится новый, корпоративный способ оплаты. Данные карты доступны только человеку, который создал аккаунт.

«Уже несколько лет мы предоставляем корпоративный сервис в России и Казахстане. Более 25 тысяч организаций доверяют нам поездки своих работников», — говорит директор b2b-направления «Яндекс.Такси» Евгений Синельников.

Сейчас мы предлагаем новый продукт для компаний, который активируется прямо в приложении. Это будет удобным решением для индивидуальных предпринимателей и небольших организаций. Евгений Синельников, директор b2b-направления «Яндекс.Такси»

В семейный аккаунт можно пригласить до трех человек. Чтобы создать его, нужно открыть соответствующую вкладку в меню и добавить родственников. Далее можно выбрать банковскую карту из привязанных к приложению или добавить новую. Близким останется только зайти в приложение и изменить способ оплаты на «Семейный аккаунт».

Если надо удалить человека из любого из этих аккаунтов или поменять карту, это легко сделать в нужной вкладке.

Новые функции доступны в последней версии приложения «Яндекс.Такси».