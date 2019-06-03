Представители рынков возмущены фейковыми новостями в соцсетях

Представители крупнейших рынков Кыргызстана просят журналистов писать только проверенную информацию и возмущены фейковыми новостями в социальных сетях. Об этом они заявили на пресс-конференции.

По их словам недавно на одном из сайтов появилась информация о неком Айэркине Саймати, который якобы выводил денежные средства за рубеж. Это наносит урон малому и среднему бизнесу в Кыргызстане.

«Люди думают, что предприниматели ведут какую-то незаконную деятельность. Мы запрашивали информацию у Саймати, что это за публикация в «Азаттык», насколько она правдива. Он обещал ее предоставить. А пока страдают обычные предприниматели. Хочу отметить, что незаконный вывод денег через банки невозможен, так как все банковские операции отслеживаются государством и за это они могут лишиться лицензии», — сказал юрист Муса Бейшенов.

По словам представителя рынка «Дордой» Самата Абдурахманова, китайские предприниматели сначала отправляют нашим предпринимателям товары, а потом за них переводят деньги.

«Теперь китайцы опасаются давать товары в рассрочку. Это очень вредит нашей работе и, можно сказать, наносит урон экономике Кыргызстана», — рассказал Самат Абдурахманов.