«Газпром Кыргызстан» начал работы по газификации еще в шести жилмассивах Бишкека

В столице Кыргызстана продолжается газификация новых районов.
В рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан» начаты строительно-монтажные работы в шести жилых массивах Бишкека: «Аска-Таш», «Алтын-Бешик», «Учкун», «Маданият», «Достук» и «Чалбай». Общая протяженность газопровода составит 33,4 километра.
Протяженность газопровода составляет 13,9 км, из них подземные — 7,4 км и надземные — 6,5 км. Завершение работ планируется уже в конце сентября этого года.
Жительница жилмассива «Учкун» Орозбубу Ибраева не скрывает своей радости, говорит, что газификацию в их районе ждали давно: «Теперь нам не придется топиться углем. Очень рады, что у нас тоже будет голубое топливо. Все соседи сейчас хотят подключиться к природному газу».
По итогам 2018 года компанией «Газпром Кыргызстан» уже построено около 700 км газопроводов, созданы условия для подключения к газу более 100 тысяч абонентов, охвачено более 40 тысяч домовладений. Природный газ пришел в дома жителей 25 населенных пунктов нашей страны. Доступ к экологическому топливу получили жители населенных пунктов Бишкека, Чуйской и Ошской областей.
На сегодня уровень газификации республики природным газом составляет 30 процентов.
Стратегической задачей ОсОО «Газпром Кыргызстан» является увеличение уровня газификации всей страны с нынешних 30 процентов до 60 процентов к 2030-му.