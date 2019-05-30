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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» начал работы по газификации еще в шести жилмассивах Бишкека

В столице Кыргызстана продолжается газификация новых районов.

В рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики и инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан» начаты строительно-монтажные работы в шести жилых массивах Бишкека: «Аска-Таш», «Алтын-Бешик», «Учкун», «Маданият», «Достук» и «Чалбай». Общая протяженность газопровода составит 33,4 километра.

По словам заместителя генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Мурата Сулайманова, газификация данных районов начата в мае 2019 года. «Первоначально по указанным жилым массивам мэрией Бишкека было заявлено о потребности в строительстве 17,2 км газораспределительных сетей. Однако в целях максимального охвата населения наша компания увеличила протяженность первоначально согласованных газовых сетей по шести жилмассивам на 194 процента (33,4 км). Таким образом, доступ к экологическому топливу получит еще больше кыргызстанцев», — подчеркнул он.

«Газпром Кыргызстан»
Фото «Газпром Кыргызстан». Жениш Алаев
Как отмечает представитель одной из подрядных организаций компании Жениш Алаев, работы ведутся четко по графику и согласно строгим требованиям «Газпрома»: «Мы начали строительно-монтажные работы по газификации жилмассива «Учкун».

Протяженность газопровода составляет 13,9 км, из них подземные — 7,4 км и надземные — 6,5 км. Завершение работ планируется уже в конце сентября этого года.

Жители видят, что мы идем по графику, соблюдаем все требования. Всегда поддерживают и понимают, что все это делается в первую очередь для них».

Жительница жилмассива «Учкун» Орозбубу Ибраева не скрывает своей радости, говорит, что газификацию в их районе ждали давно: «Теперь нам не придется топиться углем. Очень рады, что у нас тоже будет голубое топливо. Все соседи сейчас хотят подключиться к природному газу».

«Газпром Кыргызстан»
Фото «Газпром Кыргызстан». Орозбубу Ибраева

По итогам 2018 года компанией «Газпром Кыргызстан» уже построено около 700 км газопроводов, созданы условия для подключения к газу более 100 тысяч абонентов, охвачено более 40 тысяч домовладений. Природный газ пришел в дома жителей 25 населенных пунктов нашей страны. Доступ к экологическому топливу получили жители населенных пунктов Бишкека, Чуйской и Ошской областей.

На сегодня уровень газификации республики природным газом составляет 30 процентов.

Стратегической задачей ОсОО «Газпром Кыргызстан» является увеличение уровня газификации всей страны с нынешних 30 процентов до 60 процентов к 2030-му.
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