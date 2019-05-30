Денежные переводы в любую точку мира через БТА Банк

Быстро решить свои финансовые вопросы, порадовать и помочь близким людям, независимо от того, в какой точке мира они или вы находитесь, — не это ли одно из достижений и удобств современной жизни? БТА Банк предлагает вам любые моментальные денежные переводы с возможностью гарантированно получить максимально удобное, качественное и быстрое обслуживание.
БТА Банк работает с целым рядом международных систем денежных переводов, таких как:
- «Золотая корона»;
- Western Union;
- «Близко»;
- «Фастер»;
- «ЮниСтрим»;
- «Контакт»;
- «РИА»;
- Money Gram;
- SWIFT.
Преимущества перевода денег через БТА Банк:
- безопасное и качественное обслуживание;
- перевод без открытия счета;
- минимальные комиссии за переводы;
- моментальный перевод за кратчайшее время;
- простота оформления;
- отсутствие расходов для получателя;
- возможность возврата отправленных средств;
- широкая филиальная сеть.
Денежные переводы могут осуществляться как в пределах страны, так и за рубеж, в национальной и иностранной валюте. При получении денег можно произвести обмен валюты, также с открытием счета и без, что упрощает процедуру для клиентов.
БТА Банк всегда поможет подобрать для вас наиболее удобный и экономный вариант перевода.
Если же вы хотите перевести деньги легко и быстро в пределах республики, то воспользуйтесь внутрибанковским денежным переводом «БТА Транзит».
Внутрибанковский перевод «БТА Транзит» — это моментальный перевод внутри страны между отделениями БТА Банка в пользу физических лиц по территории Кыргызстана.
Преимущества денежного перевода «БТА Транзит»:
- минимальная комиссия / низкие тарифы: в сомах — 0,1 процента от суммы, минимальная сумма комиссии — 40 сомов, в иностранной валюте — 0,15 процента от суммы;
- переводы в национальной и иностранной валюте;
- моментальный перевод — получение денег в течение пяти минут.
Приходите с паспортом в любое отделение БТА Банка, осуществляйте денежные переводы в любую точку мира и будьте уверены в надежности и срочности доставки ваших денег.
Экономьте ваше ценное время вместе с БТА Банком!
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