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Бизнес

Денежные переводы в любую точку мира через БТА Банк

Быстро решить свои финансовые вопросы, порадовать и помочь близким людям, независимо от того, в какой точке мира они или вы находитесь, — не это ли одно из достижений и удобств современной жизни? БТА Банк предлагает вам любые моментальные денежные переводы с возможностью гарантированно получить максимально удобное, качественное и быстрое обслуживание.

БТА Банк работает с целым рядом международных систем денежных переводов, таких как:

  • «Золотая корона»;
  • Western Union;
  • «Близко»;
  • «Фастер»;
  • «ЮниСтрим»;
  • «Контакт»;
  • «РИА»;
  • Money Gram;
  • SWIFT.

Преимущества перевода денег через БТА Банк:

  • безопасное и качественное обслуживание;
  • перевод без открытия счета;
  • минимальные комиссии за переводы;
  • моментальный перевод за кратчайшее время;
  • простота оформления;
  • отсутствие расходов для получателя;
  • возможность возврата отправленных средств;
  • широкая филиальная сеть.

Денежные переводы могут осуществляться как в пределах страны, так и за рубеж, в национальной и иностранной валюте. При получении денег можно произвести обмен валюты, также с открытием счета и без, что упрощает процедуру для клиентов.

БТА Банк всегда поможет подобрать для вас наиболее удобный и экономный вариант перевода.

Если же вы хотите перевести деньги легко и быстро в пределах республики, то воспользуйтесь внутрибанковским денежным переводом «БТА Транзит».

Внутрибанковский перевод «БТА Транзит» — это моментальный перевод внутри страны между отделениями БТА Банка в пользу физических лиц по территории Кыргызстана.

Преимущества денежного перевода «БТА Транзит»:

  • минимальная комиссия / низкие тарифы: в сомах — 0,1 процента от суммы, минимальная сумма комиссии — 40 сомов, в иностранной валюте — 0,15 процента от суммы;
  • переводы в национальной и иностранной валюте;
  • моментальный перевод — получение денег в течение пяти минут.

Приходите с паспортом в любое отделение БТА Банка, осуществляйте денежные переводы в любую точку мира и будьте уверены в надежности и срочности доставки ваших денег.

Экономьте ваше ценное время вместе с БТА Банком!

Список наших отделений здесь.

Контакт-центр: +996312905050.

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