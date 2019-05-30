Денежные переводы в любую точку мира через БТА Банк

Быстро решить свои финансовые вопросы, порадовать и помочь близким людям, независимо от того, в какой точке мира они или вы находитесь, — не это ли одно из достижений и удобств современной жизни? БТА Банк предлагает вам любые моментальные денежные переводы с возможностью гарантированно получить максимально удобное, качественное и быстрое обслуживание.

БТА Банк работает с целым рядом международных систем денежных переводов, таких как:

«Золотая корона»;

Western Union;

«Близко » ;

«Фастер»;

«ЮниСтрим»;

«Контакт»;

«РИА»;

Money Gram;

SWIFT.

Преимущества перевода денег через БТА Банк:

безопасное и качественное обслуживание;

перевод без открытия счета;

минимальные комиссии за переводы;

моментальный перевод за кратчайшее время;

простота оформления;

отсутствие расходов для получателя;

возможность возврата отправленных средств;

широкая филиальная сеть.

Денежные переводы могут осуществляться как в пределах страны, так и за рубеж, в национальной и иностранной валюте. При получении денег можно произвести обмен валюты, также с открытием счета и без, что упрощает процедуру для клиентов.

БТА Банк всегда поможет подобрать для вас наиболее удобный и экономный вариант перевода.

Если же вы хотите перевести деньги легко и быстро в пределах республики, то воспользуйтесь внутрибанковским денежным переводом «БТА Транзит».

Внутрибанковский перевод «БТА Транзит» — это моментальный перевод внутри страны между отделениями БТА Банка в пользу физических лиц по территории Кыргызстана.

Преимущества денежного перевода «БТА Транзит»:

минимальная комиссия / низкие тарифы: в сомах — 0,1 процента от суммы, минимальная сумма комиссии — 40 сомов, в иностранной валюте — 0,15 процента от суммы;

переводы в национальной и иностранной валюте;

моментальный перевод — получение денег в течение пяти минут.

Приходите с паспортом в любое отделение БТА Банка, осуществляйте денежные переводы в любую точку мира и будьте уверены в надежности и срочности доставки ваших денег.

Экономьте ваше ценное время вместе с БТА Банком!

Список наших отделений здесь.

