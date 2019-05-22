Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?

В Бишкеке 21-22 мая проходит конференция «Качественные данные для качественной экономической политики» при поддержке Всемирного банка и Министерства международного развития Великобритании. Кыргызстан выбран местом конференции не случайно. Национальный статистический комитет КР является передовым статистическим агентством в Центральной Азии по внедрению новых технологий сбора данных и внедрению статистических методологий в соответствии с международными стандартами.

Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин рассказал 24.kg, насколько важна статистика для развития страны.

— Отражают ли национальные статистические данные реальное положение дел?

— Все статистические агентства работают по одной методологии. Грубо говоря, километр — это стандарт. В нем тысяча метров. Есть эталон метра. И мы работаем точно так же.

Серьезная проблема донести значимость статистики до пользователей — политиков и населения.

К примеру, в последние 15 лет в США число часов, которые посвящают в колледжах статистике, увеличилось в два раза. Там не учат студентов статистической методологии. Они учат будущих специалистов понимать, что стоит за той или иной цифрой. Допустим, по статистике, безработица в какой-то стране достигла 25 процентов. Это говорит о том, что возможен социальный взрыв. А если это молодежная безработица, то именно молодежь первой пойдет на баррикады.

Если руководители не понимают значимости информации, допускаются серьезные ошибки. Чем больше вы имеете информации об экономической и социальной жизни, тем лучше для общества и правительства.

К статистике нужно относиться как к отрасли государственного управления.

— Не появляется ли соблазн преподнести данные в выгодном положении?

— Выгоднее для кого? Статистики представляют данные не только правительству, а также международным организациям. С определенной регулярностью они сверяют данные. Если допущены ошибки, об этом будет объявлено. Это самообман.

Что значит искажать статистику? Это значит, вы хотите по Балтийскому морю приплыть в Чили. А если данные подправили, вы окажетесь в океане без координат и потеряетесь.

В советское время существовало две статистики — одна реальная для правительства и партии, вторая — для народа, что мы стали жить лучше. Такой подход изжил себя.

Фото Павла Кондрашина. Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин

— Насколько можно верить кыргызской статистике?

— Я, например, верю. Статистика отражает истину на 99 процентов. Всегда есть ошибки, это неизбежно. Допустимым считается 3-4 процента погрешности. Конечно, когда речь идет о переписи населения ошибок допускать нельзя.

— Кыргызстан готовится к переписи населения. Пройдет она в новом формате и в России. Какой метод наиболее эффективный?

— Честно скажу, я консерватор. Статистика не терпит новшеств. Перепись населения через интернет впервые провели в Канаде. В США по-прежнему заполняют анкеты и хотят законодательно запретить электронную перепись. Американцы проводят перепись населения с 1790 года. Все анкеты хранятся, и каждый может запросить сведения о своих родственниках.

В России такое законодательство, что перепись не хранит ни фамилии, ни родства. Электроника в этом случае не помогает, а наоборот усугубляет ситуацию. В первую очередь нам нужно посчитать население, а затем сформировать семью, домохозяйства, уровень жизни, спрогнозировать рождаемость, сформировать определенный портрет гражданина.

Порой говорят, что со временем статистика будет без статистиков. Это равно так же, как медицина без врачей.

— Нуждается ли кыргызская статистика в реформировании?

— Конечно, нуждается! И движение идет в правильном направлении. Необходимые реформы включают в себя автоматизацию сбора и распространения информации; модернизацию обработки данных; переход на международные стандарты по ряду статистических направлений; усиление и цифровизация муниципальной статистики.

Вы же хотите разрабатывать эффективную государственную политику? Хотите развивать регионы и усиливать местное самоуправление? Современная, хорошо функционирующая статистическая система позволит принимать информированные решения для сел и городов Кыргызстана.

Вместе с тем реформы требуют затрат. В статистику нужно инвестировать серьезные средства. Приведу пример Российской Федерации. Только за последние 10 лет правительство России инвестировало в развитие статистики свыше $200 миллионов. Это были и займы от международных организаций, так и собственные средства.