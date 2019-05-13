9 Мая: День Победы и памяти

В этом году отметили 74-летие Победы в Великой Отечественной войне, в которой участвовали 365 тысяч кыргызстанцев, из них более 114 тысяч не вернулись домой, свыше 200 тысяч работали на предприятиях военной промышленности.

В годы войны Кыргызстан принял более 300 тысяч переселенцев разных национальностей, на территории республики были сформированы 316-я и 385-я стрелковые дивизии, 40-я и 153-я отдельные стрелковые бригады, 107-я и 108-я национальные кавалерийские дивизии, 660-я, 664-я, 666-я авиационные полки ночных бомбардировщиков.

Почетные ветераны войны и труженики тыла всегда находятся под особым вниманием группы компаний «Газпром» в Кыргызстане. Отмечая эту священную юбилейную дату, в компании вновь осознают всю грандиозность Победы, гордятся и помнят. И стараются ежегодно оказывать помощь ветеранам.

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«Когда заканчивалась война, мы приближались к Польше. О Победе нам сообщили ночью. Мы были очень рады тому, что остались в живых и не спали до утра. Оттуда до Минска мы пришли пешком. Мне очень приятно, что вы не забываете о том тяжелом времени для нас. Спасибо»,вспоминает тяжелые годы ветеран Усубакун Байсалов, он участвовал в сражениях на Курской дуге, в послевоенные годы он работал директором восьми школ и воспитал 8 детей.

Фото «Газпром Кыргызстан». Усубакун Байсалов

Добрая традиция поздравлять ветеранов за героический подвиг в Великой Отечественной войне зародилась в компаниях «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефть Азия» еще с самого основания. Подобные мероприятия проводятся ежегодно по всей республике.

Для нас нет более священной даты, чем праздник 9 Мая. Мы желаем, чтобы наши ветераны жили долго и счастливо. Мы свято чтим ваш героический подвиг, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, с большой благодарностью поздравляю вас с 74-й годовщиной Дня Победы. Сабырбек Акимбаев, заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан»

Поддержка ветеранов войны в компании считается одним из приоритетных проектов социальной направленности. В этом году на поддержку около 400 ветеранов по всей стране группа компаний «Газпром» в Кыргызстане выделила свыше 2 миллионов сомов.

Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане всегда бережно хранит память о Победе и выражает благодарность ветеранам ВОВ, труженикам тыла и блокадникам Ленинграда.