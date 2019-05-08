Безопасность в действии: турнир по пожарно-прикладному спорту

Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и боевое развертывание — все это в «Газпром Кыргызстан» могут не только сотрудники специальных служб, но и любой офисный работник.
В Бишкеке 4 мая на территории спортивного комплекса «Динамо» традиционно прошел большой турнир по пожарно-прикладному спорту, в котором приняли участие 7 команд компании «Газпром Кыргызстан».
Ежегодно мероприятие проводится с целью обеспечения пожарной безопасности на газовом предприятии страны, готовности к практическому тушению пожаров и дальнейшему взаимодействию с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
«В Кыргызской Республике соревнования по данным видам спорта не проводились уже порядка четырех лет. Благодаря тому, что мы в прошлом году организовали эти соревнования, теперь появляются новые команды, которые желают участвовать в данном турнире, — отмечает заместитель генерального директора по производству Александр Гребенюк. — Мы надеемся, что традиция состязаний по пожарно-прикладному спорту, которую компания заложила в прошлом году, станет примером и для других предприятий страны. Ведь высокие результаты на соревнованиях демонстрируют не только готовность к чрезвычайным ситуациям, но и безопасность кыргызстанцев».
«Сегодня прошли очередные соревнования по пожарно-прикладному спорту. Мы долгое время тренировались и стали чемпионами уже дважды. Ребята много и упорно работали, постоянно тренировались – это позволило достичь высоких результатов. Я очень рад, что такие соревнования проводятся в компании, это очень важные и необходимые навыки», — отметил слесарь Бектурганов Канат.
Высокие результаты в рамках турнира показала команда «Бишкекгаз», уверенно заняв первое место, второе место — «Севертрансгаз», третье место — «Чуйгаз».