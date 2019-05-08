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Бизнес

Безопасность в действии: турнир по пожарно-прикладному спорту

Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и боевое развертывание  все это в «Газпром Кыргызстан» могут не только сотрудники специальных служб, но и любой офисный работник.

В Бишкеке 4 мая на территории спортивного комплекса «Динамо» традиционно прошел большой турнир по пожарно-прикладному спорту, в котором приняли участие 7 команд компании «Газпром Кыргызстан».

Ежегодно мероприятие проводится с целью обеспечения пожарной безопасности на газовом предприятии страны, готовности к практическому тушению пожаров и дальнейшему взаимодействию с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

«В Кыргызской Республике соревнования по данным видам спорта не проводились уже порядка четырех лет. Благодаря тому, что мы в прошлом году организовали эти соревнования, теперь появляются новые команды, которые желают участвовать в данном турнире,  отмечает заместитель генерального директора по производству Александр Гребенюк.  Мы надеемся, что традиция состязаний по пожарно-прикладному спорту, которую компания заложила в прошлом году, станет примером и для других предприятий страны. Ведь высокие результаты на соревнованиях демонстрируют не только готовность к чрезвычайным ситуациям, но и безопасность кыргызстанцев».

Особенностью турнира является то, что участником состязаний может стать каждый работник вне зависимости от профессии. Слесарь Канат работает в Службе по обслуживанию внутридомового газового оборудования филиала «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан». В минувшие выходные он сменил гаечный ключ на страховочный трос, а привычную спецформу на спортивную одежду и каску. В соревнованиях по пожарно-прикладному спорту он принимает участие уже второй год.

«Сегодня прошли очередные соревнования по пожарно-прикладному спорту. Мы долгое время тренировались и стали чемпионами уже дважды. Ребята много и упорно работали, постоянно тренировались – это позволило достичь высоких результатов. Я очень рад, что такие соревнования проводятся в компании, это очень важные и необходимые навыки», — отметил слесарь Бектурганов Канат.

Данный турнир для сотрудников «Газпром Кыргызстан» является не только проверкой на выносливость, но и отличной подготовкой перед большими соревнованиями, которые пройдут в июне в городе Чебоксары Республики Чувашия.

Высокие результаты в рамках турнира показала команда «Бишкекгаз», уверенно заняв первое место, второе место — «Севертрансгаз», третье место — «Чуйгаз».
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