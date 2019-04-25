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Бизнес

Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города

Для улучшения экологической обстановки в столице мэрия Бишкека закупила 60 автобусов на природном газе. Вчера состоялась презентация новых автобусов с участием президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и мэра города Азиза Суракматова. По словам градоначальника, данный вид топлива не только экологичен, но и экономичен.

«По поручению главы государства мы объявляли тендер. Главным условием была поставка автобусов на газе. Это экономично и эффективно. Использованы бюджетные средства. К тому же звучат нарекания горожан из-за смога и транспорта. Преимущество новых автобусов в том, что они больше и выше, внутри работают восемь видеокамер, которые будут отслеживать карманников и хулиганов. Я думаю, что эти автобусы будут комфортабельными», — отметил Азиз Суракматов.

По словам советника генерального директора — коммерческого директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымата Алдаярова, в стране идет активное развитие использования автотранспорта на природном газе.

«Газпром Кыргызстан» приветствует шаги муниципалитета в части перевода транспорта на экологически чистый природный газ. Компания произвела реконструкцию АГНКС в селе Ленинском, которая дала старт развитию данного направления. На территории автобазы в Бишкеке также построена современная заправочная станция на природном газе. У нас разработана четкая стратегия дальнейшего развития газозаправочной инфраструктуры по всей республике», — подчеркнул он.

Перевод транспортных средств на использование природного газа позволяет значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу: в выхлопных газах полностью отсутствует опасный свинец, а содержание углекислого газа значительно меньше, чем в выхлопах автомобилей, заправляемых бензином.

На линию новые автобусы выйдут к празднованию Дня города — 29 апреля, работать они будут по двум восстановленным маршрутам: № 36 и 48.


В рамках деятельности «Газпром Кыргызстан» в стране ведется масштабная работа по обеспечению бесперебойными поставками экологически чистого вида топлива, газификации новых районов, возводятся современные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

На сегодня в стране действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, принадлежащие «Газпром Кыргызстан».

Осознанный переход на экологический вид топлива поможет предотвратить загрязнение воздуха и сохранить экологию для следующих поколений.
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