БТА Банк: Кредит на карте в размере пяти заработных плат

Что такое Револьверная кредитная карта?

Револьверная кредитная карта – это карта с возобновляемым кредитным лимитом, позволяющая не зависеть от зарплаты и совершать покупки или пользоваться денежными средствами в любое удобное время.

БТА Банк предлагает клиентам кредит на карте в размере до пяти заработных плат для физических лиц, участвующих в зарплатных проектах БТА Банка, и в размере до двух заработных плат для держателей зарплатных карт других банков.

Как пользоваться Револьверной картой?

Получив Револьверную карту, вы можете тратить денежные средства на карте на любые свои нужды, покупать товары, оплачивать услуги, обналичивать в банкоматах. Деньги в вашем распоряжении круглосуточно, без лишних хлопот и условностей.

Преимущества Револьверной карты:

дает возможность получить карту с беспроцентным периодом до 30 дней. Ставка в льготный период составляет ноль процентов;

дает возможность оплатить товар или услугу с фиксированным тарифом и получить Cashback в размере пяти процентов от покупки;

дает возможность использования любых сумм в пределах предоставленного лимита;

при погашении части основной суммы лимит, доступный к использованию, вновь пополняется. Это означает, что, как только вы погашаете часть взятого кредита, эта сумма вновь доступна;

процентная ставка начисляется исключительно на использованную часть кредитного лимита;

кредитная карта предоставляется БЕСПЛАТНО сроком на 36 месяцев;

открывается на картах ЭЛКАРТ/ VISA;

бесплатно предоставляется СМС-оповещение.

Приятным дополнением ко всему этому будут скидки от партнеров БТА Банка до 30 процентов по программе лояльности «Бонус плюс».

Управляйте своей жизнью сами, станьте независимыми от обстоятельств! С Револьверной картой от БТА Банка это возможно без поручительства и без лишних документов.

Подробнее можете узнать на сайте БТА Банка: www.bta.kg

Контакт-центр: +996312905050.