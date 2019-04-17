Уважаемые друзья!

У нас отличные новости для держателей карт «Мир».

БТА Банк начал обслуживание карт российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах, торгово-сервисных предприятиях (ТСП) и пунктах выдачи наличных (ПВН).

Отныне держатели карт «Мир», так же как и на территории России, смогут свободно обналичивать денежные средства или производить оплату за товары и услуги в сети устройств БТА Банка

Мы рады, что столь масштабный проект по интеграции двух национальных платежных систем «ЭЛКАРТ» (Кыргызстан) и «Мир» (Россия) успешно реализуется нашим банком, и все периферийные устройства готовы к приему карт «Мир». А возможность путешествовать и побывать в разных областях нашей гостеприимной страны теперь станет еще комфортнее и удобнее.

Ищите логотип платежной системы «Мир» и расплачивайтесь в магазинах и отелях, кафе и ресторанах, на автозаправках, в салонах и сервисных компаниях, а также снимайте деньги в банкоматах и кассах БТА Банка.

С полным списком банкоматов, ТСП и ПВН можете ознакомиться здесь.

Контакт-центр: +996 312 905050.