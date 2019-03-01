В «Росинбанке» кардинально снижены тарифы на обслуживание всех видов карт

С сегодняшнего дня карточные продукты от ОАО «Росинбанк» предоставляются по обновленным тарифам. Они коснулись всех видов платежных карт: «Элкарт», VISA, UnionPay и кобрендового продукта «UnionPay-Элкарт».

В ценовом выражении комиссия по большинству позиций стала ниже среднерыночного уровня.

на порядок ниже стали сумма страхового депозита и комиссия за годовое обслуживание карты;

практически вдвое уменьшился тариф за снятие денежных средств в банкоматах родного и других банков;

понизилась стоимость услуг за sms-оповещение, блокирование и разблокирование карт;

бесплатным стал запрос баланса в своих устройствах.

Изменения затронули практически все операции по картам:

Выражая надежду на плодотворное сотрудничество в дальнейшем, ОАО «Росинбанк» продолжит и в будущем работать над улучшением предложений для своих клиентов.

Более подробную информацию об изменении тарифов можно получить в контакт-центре банка по телефону 0312554444 и на официальном сайте ОАО «Росинбанк».