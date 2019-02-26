Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему

В последние годы услуги мобильного банкинга становятся все более популярными, и сегодня многие банки Кыргызстана предлагают своим клиентам подобные приложения. Современные люди не хотят тратить время на поход в банк, ведь гораздо проще, имея смартфон, получить доступ к счетам 24 часа в сутки семь дней в неделю.

БТА Банк, зарекомендовавший себя как технологичный банк, который создает удобные и инновационные клиентские сервисы, предлагает вам современное, удобное и безопасное онлайн-приложение «BTA24».

Мобильное приложение «BTA24» привлекает простым интуитивным интерфейсом и позволяет:

моментально получить данные об остатке на кредитном или депозитном счете;

оплатить без комиссии коммунальные услуги, мобильную связь и интернет;

в режиме онлайн оплатить государственные платежи и налоги, административные штрафы ГУОБДД.

Мобильный банкинг от БТА Банка реально поможет значительно сэкономить ваше время, ведь с его помощью можно:

делать переводы между своими счетами и картами;

переводить средства на карты «ЭЛКАРТ» любых банков КР или на счета и карты клиентов БТА Банка;

быстро и выгодно проводить операции по обмену валюты.

Ближайшие офисы, банкоматы и график работы подразделений банка можно посмотреть на интерактивной карте.



Для пользования сервисом нужно совсем немного:

Открыть счет в любом отделении БТА Банка. Скачать приложение «BTA24» на свое мобильное устройство с Google Play или App Store . Пройти процедуру регистрации и идентификации в приложении.

Управляйте своей жизнью и временем с помощью мобильного банкинга от БТА Банка!