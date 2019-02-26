11:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему

В последние годы услуги мобильного банкинга становятся все более популярными, и сегодня многие банки Кыргызстана предлагают своим клиентам подобные приложения. Современные люди не хотят тратить время на поход в банк, ведь гораздо проще, имея смартфон, получить доступ к счетам 24 часа в сутки семь дней в неделю.

БТА Банк, зарекомендовавший себя как технологичный банк, который создает удобные и инновационные клиентские сервисы, предлагает вам современное, удобное и безопасное онлайн-приложение «BTA24».

Мобильное приложение «BTA24» привлекает простым интуитивным интерфейсом и позволяет:

  • моментально получить данные об остатке на кредитном или депозитном счете;
  • оплатить без комиссии коммунальные услуги, мобильную связь и интернет;
  • в режиме онлайн оплатить государственные платежи и налоги, административные штрафы ГУОБДД.

Мобильный банкинг от БТА Банка реально поможет значительно сэкономить ваше время, ведь с его помощью можно:

  • делать переводы между своими счетами и картами;
  • переводить средства на карты «ЭЛКАРТ» любых банков КР или на счета и карты клиентов БТА Банка;
  • быстро и выгодно проводить операции по обмену валюты.

Ближайшие офисы, банкоматы и график работы подразделений банка можно посмотреть на интерактивной карте.

Для пользования сервисом нужно совсем немного:

  1. Открыть счет в любом отделении БТА Банка.
  2. Скачать приложение «BTA24» на свое мобильное устройство с Google Play или App Store.
  3. Пройти процедуру регистрации и идентификации в приложении.

Управляйте своей жизнью и временем с помощью мобильного банкинга от БТА Банка!
Ссылка:
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему
БТА Банк получил благодарственное письмо от правительства
Бизнес-кредиты от БТА Банка
Револьверная кредитная карта от БТА Банка
Партнеры БТА Банка — Sulpak и BEKO
Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне
Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»
Переводите деньги с карты на карту легко!
АО «БТА Банк» (Казахстан) получило рейтинг «В/B» с прогнозом «Стабильный»
ЗАО «БТА Банк» объявляет открытый тендер на изготовление печатной продукции
Популярные новости
Кыргызтелеком с&nbsp;1&nbsp;марта меняет тарифы на&nbsp;услуги местной телефонной связи Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи
Вакансии на&nbsp;Lalafo: Работа найдет вас сама Вакансии на Lalafo: Работа найдет вас сама
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: тарифный план &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;JET Интернет и телевидение для всей семьи: тарифный план «СОНУН+TV» от JET
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Бизнес
4G&nbsp;LTE-сеть О! улучшена еще в&nbsp;32&nbsp;населенных пунктах Нарынской области 4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему
Сотовые телефоны в&nbsp;кредит за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисе MegaStore Сотовые телефоны в кредит за 30 минут от «Бакай Банка» в офисе MegaStore
Реализуй свою идею! Beeline проведет третий Digithon для студентов и&nbsp;стартаперов Реализуй свою идею! Beeline проведет третий Digithon для студентов и стартаперов