Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»

В течение недели в Бишкеке и Чуйской области работает система фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Оплатить штраф водителям необходимо в течение месяца после получения уведомления, в противном случае на выписанную сумму будет начисляться пеня. При досрочном внесении платежа в первые две недели действует 50-процентная скидка.
Если вдруг автолюбитель окажется в подобной ситуации и не планирует оспаривать штраф, то сможет оплатить его в «Росинбанке» четырьмя удобными способами:
- в ближайших банкоматах (1) и платежных терминалах (2) банка во вкладке «Штрафы» необходимо выбрать один из пунктов: «Штрафы за нарушение ПДД и общественного порядка» или «Штрафы от системы видеофиксации». Далее требуется в предложенные поля набрать фамилию инспектора, шестнадцатизначный номер протокола и внести нужную сумму. Данная услуга доступна в любое время суток и стоит всего 20 сомов, платеж перечисляется на счет уполномоченного органа, а клиент в подтверждение оплаты получает чек. Для тех, кто рассчитывается наличными, предусмотрена удобная опция: если клиентом вносится сумма большая, чем выписанный штраф, то сдачу можно перенаправить на оплату сотовой связи: «Мегаком», «Билайн» или «О!»;
- в распоряжении клиентов «Росинбанка» также есть очень дружелюбный и функциональный «Интернет-банкинг» (3) и «Мобильный банкинг» (4), которыми можно воспользоваться для совершения платежей по аналогичному алгоритму не выходя из дома.
На сегодняшний день ОАО «Росинбанк» — один из лидеров по количеству банковского терминального оборудования в республике, а также первый банк в стране, который принимает оплату через банкоматы, платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг для следующих организаций:
- штрафы ГУБДД;
- штрафы фиксации видеонаблюдения;
- Минтранс АВД (кроме штрафов за тонировку);
- Государственная регистрационная служба;
- Антимонопольный комитет;
- ГОСштрафы по топливу;
- Таможенная служба.
На данный момент уполномоченные органы и сотрудники «Росинбанка» работают над расширением списка нарушений, штрафы за которые можно будет перечислять современными банковскими методами. В ближайшее время кыргызстанцы смогут оплатить с помощью услуг банка до 30 наименований штрафов, потратив на это минимум времени.
Призываем водителей и пешеходов быть взаимно вежливыми и внимательными друг к другу, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать Правила дорожного движения!
За более подробной информацией обращайтесь в офисы обслуживания или в контакт-центр ОАО «Росинбанк» по телефону 0312554444 или через чат на сайте www.rib.kg.