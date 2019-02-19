Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»

В течение недели в Бишкеке и Чуйской области работает система фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Оплатить штраф водителям необходимо в течение месяца после получения уведомления, в противном случае на выписанную сумму будет начисляться пеня. При досрочном внесении платежа в первые две недели действует 50-процентная скидка.

Если вдруг автолюбитель окажется в подобной ситуации и не планирует оспаривать штраф, то сможет оплатить его в «Росинбанке» четырьмя удобными способами:

в ближайших банкоматах (1) и платежных терминалах (2) банка во вкладке «Штрафы» необходимо выбрать один из пунктов: «Штрафы за нарушение ПДД и общественного порядка» или «Штрафы от системы видеофиксации». Далее требуется в предложенные поля набрать фамилию инспектора, шестнадцатизначный номер протокола и внести нужную сумму. Данная услуга доступна в любое время суток и стоит всего 20 сомов, платеж перечисляется на счет уполномоченного органа, а клиент в подтверждение оплаты получает чек. Для тех, кто рассчитывается наличными, предусмотрена удобная опция: если клиентом вносится сумма большая, чем выписанный штраф, то сдачу можно перенаправить на оплату сотовой связи: «Мегаком», «Билайн» или «О!»;

в распоряжении клиентов «Росинбанка» также есть очень дружелюбный и функциональный «Интернет-банкинг» (3) и «Мобильный банкинг» (4), которыми можно воспользоваться для совершения платежей по аналогичному алгоритму не выходя из дома.

На сегодняшний день ОАО «Росинбанк» — один из лидеров по количеству банковского терминального оборудования в республике, а также первый банк в стране, который принимает оплату через банкоматы, платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг для следующих организаций:

штрафы ГУБДД;

штрафы фиксации видеонаблюдения;

Минтранс АВД (кроме штрафов за тонировку);

Государственная регистрационная служба;

Антимонопольный комитет;

ГОСштрафы по топливу;

Таможенная служба.

На данный момент уполномоченные органы и сотрудники «Росинбанка» работают над расширением списка нарушений, штрафы за которые можно будет перечислять современными банковскими методами. В ближайшее время кыргызстанцы смогут оплатить с помощью услуг банка до 30 наименований штрафов, потратив на это минимум времени.

Призываем водителей и пешеходов быть взаимно вежливыми и внимательными друг к другу, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать Правила дорожного движения!

За более подробной информацией обращайтесь в офисы обслуживания или в контакт-центр ОАО «Росинбанк» по телефону 0312554444 или через чат на сайте www.rib.kg.