Бесплатная VISA для всех вкладчиков «Росинбанка»!

Для всех своих вкладчиков банк приготовил приятный и полезный сюрприз — подарок в виде международной платежной карты VISA! В зависимости от суммы вклада клиентам бесплатно открываются карты VISA Classic, VISA Gold или VISA Infinite в выбранной валюте, причем без страхового депозита и с бесплатным обслуживанием.

Удобно, что доход за размещенный депозит, который может достигать до 12,5 процента годовых, автоматически перечисляется на подаренную карту.

Для картодержателей есть еще одно преимущество: в банкоматной сети ОАО «Росинбанк» отсутствует комиссия за обналичивание основной суммы депозита и начисленных процентов по вкладу.

А благодаря широкой банкоматно-терминальной сети клиентам будет удобно снимать свои средства или рассчитываться безналичным способом в режиме 24/7.

В настоящее время карты как платежный инструмент набирают все большую популярность у различных возрастных категорий. Крупные и средние маркеты располагают устройствами для совершения безналичных платежей, и кыргызстанцы все чаще прибегают к данному способу расчета. Тем более что международные платежные карты открывают дверь в безграничный мир интернет-покупок. Почувствуйте и вы все выгоды от сотрудничества с «Росинбанком»!

Акция действительна во всех кассах и филиалах банка до 12 апреля 2019 года.

Дополнительные вопросы можно задать непосредственно в точках обслуживания или позвонив в круглосуточный контакт-центр по номеру 0312554444, а также через сайт: www.rib.kg.