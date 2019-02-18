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Бизнес

Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему

В последние годы услуги мобильного банкинга становятся все более популярными, и сегодня многие банки Кыргызстана предлагают своим клиентам подобные приложения. Современные люди не хотят тратить время на поход в банк, ведь гораздо проще, имея смартфон, получить доступ к счетам 24 часа в сутки семь дней в неделю.

БТА Банк, зарекомендовавший себя как технологичный банк, который создает удобные и инновационные клиентские сервисы, предлагает вам современное, удобное и безопасное онлайн-приложение «BTA24».

Мобильное приложение «BTA24» привлекает простым интуитивным интерфейсом и позволяет:

  • моментально получить данные об остатке на кредитном или депозитном счете;
  • оплатить без комиссии коммунальные услуги, мобильную связь и интернет;
  • в режиме онлайн оплатить государственные платежи и налоги, административные штрафы ГУОБДД.

Мобильный банкинг от БТА Банка реально поможет значительно сэкономить ваше время, ведь с его помощью можно:

  • делать переводы между своими счетами и картами;
  • переводить средства на карты «ЭЛКАРТ» любых банков КР или на счета и карты клиентов БТА Банка;
  • быстро и выгодно проводить операции по обмену валюты.

Ближайшие офисы, банкоматы и график работы подразделений банка можно посмотреть на интерактивной карте.

Для пользования сервисом нужно совсем немного:

  1. Открыть счет в любом отделении БТА Банка.
  2. Скачать приложение «BTA24» на свое мобильное устройство с Google Play или App Store;
  3. Пройти процедуру регистрации и идентификации в приложении.

Управляйте своей жизнью и временем с помощью мобильного банкинга от БТА Банка!
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