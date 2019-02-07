«Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош

Газовое предприятие страны продолжает поддерживать медицинские учреждения и оказывать им помощь.
5 февраля 2019 года состоялось торжественное мероприятие в Ошском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья, где компания завершила работы по капитальному ремонту здания, лечебных кабинетов и газификации столовой.
Для Оша данное событие стало значимым, так как ежегодно в центре проходят лечение более 1 тысячи детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Медицинское учреждение остро нуждалось в реконструкции столовой и лечебных кабинетов.
Благодаря поддержке «Газпром Кыргызстан» проведены работы по расширению зала для приема пищи и капитальному ремонту снаружи и внутри здания, капитальный ремонт лечебных кабинетов, где пациенты проходят основной процесс лечения, а также осуществлена газификация столовой с установкой газовых плит.
Являясь социально ориентированной компанией, «Газпром Кыргызстан» намерен развивать и продолжать подобные инициативы.