«Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош

Газовое предприятие страны продолжает поддерживать медицинские учреждения и оказывать им помощь.

5 февраля 2019 года состоялось торжественное мероприятие в Ошском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья, где компания завершила работы по капитальному ремонту здания, лечебных кабинетов и газификации столовой.

Для Оша данное событие стало значимым, так как ежегодно в центре проходят лечение более 1 тысячи детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Медицинское учреждение остро нуждалось в реконструкции столовой и лечебных кабинетов.

Благодаря поддержке «Газпром Кыргызстан» проведены работы по расширению зала для приема пищи и капитальному ремонту снаружи и внутри здания, капитальный ремонт лечебных кабинетов, где пациенты проходят основной процесс лечения, а также осуществлена газификация столовой с установкой газовых плит.

Являясь социально ориентированной компанией, «Газпром Кыргызстан» намерен развивать и продолжать подобные инициативы.

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«Мы надеемся, что наша посильная помощь хотя бы немного улучшит условия жизни и наш вклад будет способствовать укреплению здоровья детей. Компания прикладывает все усилия для создания благоприятных условий социально уязвимым слоям населения»,отметил заместитель генерального директора Сабырбек Акимбаев.