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Бизнес

«Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы

5 февраля 2019 года состоялось открытие нового административного здания Кара-Суйской эксплуатационной газовой службы филиала «Ошгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Новое здание открыто благодаря инвестиционной программе «Газпром Кыргызстан». Значимый производственный участок снабжает природным газом 3,8 тысячи жителей, предприятий и бюджетных организаций.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов, мэр Кара-Суу Кутугали Козубаев, заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» Сабырбек Акимбаев и сотрудники компании.

В поздравительной речи аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов отметил, что в указанном районе доступ к природному газу уже имеют 3 тысячи 740 абонентов. «Мы сегодня наглядно видим, что компания «Газпром Кыргызстан» создает комфортные условия для своих абонентов и оперативно решает вопросы газоснабжения. От имени Кара-Суйской районной администрации выражаем большую благодарность компании за развитие нашего района», — сказал он.

В новом здании для потребителей газа созданы максимально комфортные условия: уютный абонентский зал, кассы для приема платежей.

Новый уютный офис позволит потребителям природного газа быстро и эффективно решать все вопросы, связанные с газоснабжением.

Заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Сабырбек Акимбаев заверил, что компания и дальше будет продолжать реализацию программы газификации по всей республике. «Нашей компании в этом году исполняется пять лет, и за это время сделано многое: уровень газификации страны увеличился с 22 до 30 процентов, в северной части республики построено восемь офисов, открыты новые офисы в Оше и Бишкеке. Этот год мы начинаем с открытия нового офиса в Кара-Суу. Мы знаем, что данный район является самым большим на юге, и понимаем значимость газификации для жителей», — рассказал он.

С каждым годом мы будем увеличивать охват газификации и предоставлять доступ к природному топливу. До 2030 года доведем уровень газификации страны до 60 процентов.

Сабырбек Акимбаев

Поздравляя абонентов Кара-Суйского района с открытием нового офиса, директор филиала «Ошгаз» Рашид Тагаев заявил, что подобные офисы в скором времени откроются в Кызыл-Кие и Айдаркене Баткенской области.
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