Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom

31 января 2019 года на площадке Фонда по управлению государственным имуществом состоялась рабочая встреча членов общественного совета ФУГИ, руководства ФУГИ при правительстве КР и ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom).

В ходе встречи заместитель председателя ФУГИ Бекболот Алиев отметил, что MegaCom не будет выставляться на продажу, а останется в собственности государства.

По его словам, компания ежегодно перечисляет многомиллионные отчисления в бюджет страны, тем самым делая свой посильный вклад в развитие экономики Кыргызстана. И это несмотря на достаточно жесткую конкуренцию на телекоммуникационном рынке.

В свою очередь генеральный директор мобильного оператора связи Акылбек Жамангулов представил презентацию о перспективах развития компании, в которой отразились дальнейшее усиление и оптимизация сети MegaCom, внедрение инновационных технологий, запуск полезных и удобных для абонентов продуктов и открытие сервисных центров в новом формате.

Председатель общественного совета ФУГИ Исламбек Мурсабеков подчеркнул, что наличие у государства собственного оператора связи позволит активней продвигать проекты по цифровизации республики, так как потенциал у телекоммуникационных компаний очень высок.

MegaCom окажет содействие в предоставлении максимально прозрачных и доступных госуслуг гражданам Кыргызстана.

Несмотря на то что на протяжении последних лет объект был выставлен на продажу, перечисления финансовых средств в пользу госказны не прекращались, в то время как на собственное развитие компании средств оставалось недостаточно. Понимая, что на реализацию новой стратегии развития мобильного оператора и на освоение им новых рынков необходимы большие инвестиции, ОС ФУГИ рекомендует оставлять компании 75 процентов ее прибыли. По завершении встречи были озвучены пожелания успешно реализовать все поставленные задачи.