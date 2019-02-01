Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom

31 января 2019 года на площадке Фонда по управлению государственным имуществом состоялась рабочая встреча членов общественного совета ФУГИ, руководства ФУГИ при правительстве КР и ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom).
В ходе встречи заместитель председателя ФУГИ Бекболот Алиев отметил, что MegaCom не будет выставляться на продажу, а останется в собственности государства.
По его словам, компания ежегодно перечисляет многомиллионные отчисления в бюджет страны, тем самым делая свой посильный вклад в развитие экономики Кыргызстана. И это несмотря на достаточно жесткую конкуренцию на телекоммуникационном рынке.
В свою очередь генеральный директор мобильного оператора связи Акылбек Жамангулов представил презентацию о перспективах развития компании, в которой отразились дальнейшее усиление и оптимизация сети MegaCom, внедрение инновационных технологий, запуск полезных и удобных для абонентов продуктов и открытие сервисных центров в новом формате.
Председатель общественного совета ФУГИ Исламбек Мурсабеков подчеркнул, что наличие у государства собственного оператора связи позволит активней продвигать проекты по цифровизации республики, так как потенциал у телекоммуникационных компаний очень высок.
MegaCom окажет содействие в предоставлении максимально прозрачных и доступных госуслуг гражданам Кыргызстана.