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Бизнес

Опухоль головного мозга лечению поддается

Мозг — орган, регулирующий дееспособность организма. Образующиеся в нем опухоли лечатся труднее, чем расположенные в других местах.

Командой нейрохирургов в центрах турецкой клиники ACIBADEM руководит президент Всемирной академии нейрохирургии профессор Неджметтин Памир. Сюда приезжают пациенты с непростой патологией, в большинстве случаев лечение дает положительный результат, а количество успешно проведенных операций ежегодно увеличивается.

Acıbadem
Фото Acıbadem. Президент Всемирной академии нейрохирургии профессор Неджметтин Памир

Специалист в области нейрохирургии профессор Корай Оздуман согласился ответить на вопросы о технологиях, которые применяют при лечении внутричерепных новообразований.

«Многие выявляемые нами опухоли, к счастью, оказываются доброкачественными. Они локализированы, разрастаются медленно. Но всегда есть вероятность их перерождения в злокачественные. Клетки злокачественных новообразований отличаются разнообразием, непрерывно делятся, распространяются на соседние органы, разносятся кровью и лимфой. Их сложно диагностировать и трудно лечить», — говорит он.

Выделяют основные симптомы опухоли мозга:

  • повышенное внутричерепное давление. Образующая опухоль ткань оказывает давление на мозг, прочные кости черепа расширяться не могут, возникает давление. Может вызвать головную боль, тошноту, рвоту, нарушение зрения;
  • нарушение той или иной функции организма. Локализирующаяся в определенном месте опухоль влияет на определенную область;
  • эпилепсия. Раздражая кору головного мозга, опухоль может вызывать приступы эпилепсии.

Взаимосвязаны ли мигрень и опухоль мозга? Однозначно ответить нельзя. Мигрень связана с заболеванием кровеносных сосудов мозга. Но такие же боли могут быть вызваны опухолью или аневризмой.

Acıbadem
Фото Acıbadem. Профессор Корай Оздуман

«Первоочередная задача врача — внимательно выслушать больного, оценить ситуацию. Назначаются неврологическое обследование и лучевая диагностика. К основной относится магнитно-резонансное исследование, которое дает конкретную информацию: тип поражения (опухоль, рассеянный склероз, заболевание сосудов) и локализацию. Если обнаружена опухоль, то методика позволяет определить ее тип и скорость распространения.

Несколько слов о биопсии. Биопсия — это отбор небольшого количества ткани из опухоли. Если опухоль находится в какой-либо части тела, то взять ткань для анализа несложно. Чего нельзя сказать о головном мозге — тут прибегаем к ней в крайних случаях.

Обычно ткань на анализ отправляется уже после удаления опухоли. Но бывают ситуации, когда оперативное вмешательство представляет риск для жизни. Тогда приходится проводить биопсию и после анализа назначать лечение: лучевую терапию, химиотерапию.

Наиболее эффективна хирургическая резекция. Иногда доброкачественные новообразования лечим другими способами. Все индивидуально», — рассказывает профессор.

В ACIBADEM применяют лучшее, с чрезвычайно сложными программами магнитно-резонансное оборудование.

По словам специалиста, во время операции прибегают к интраоперационному магнитному резонансу, ультрасонографии, эндоскопии, микроскопам. Это позволяет получать высокоточную визуализацию или нейронавигацию.

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Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга
«Гамма-нож обеспечивает точность лучевой терапии. Хорошо подходит для некоторых типов опухолей, но не рекомендуется для проникающих в ткани мозга. Для их лечения используют TRUEBEAM или фракционную радиотерапию. Смысл методики — в разделении дозы облучения на длительный или более короткий период.

Побочные эффекты при лечении есть как при хирургическом вмешательстве, так и других методах лечения. Но побочных эффектов становится все меньше.

При отсутствии осложнений или таких проблем со здоровьем, как диабет, болезни сердца, пациент находится в больнице 5 дней. Еще 10 дней, до заживления раны, остается в Стамбуле. Через месяц приезжает на обследование.

Прогнозы для пациентов с опухолями головного мозга зависят от типа опухоли. В доброкачественных случаях операция может привести к полному выздоровлению. В случае локализированных  доброкачественных опухолей, которые невозможно полностью удалить, можно успешно лечиться с помощью гамма-ножа. Если опухоли происходят из церебральной ткани, лечение сложнее, может состоять из комбинации хирургии, лучевой терапии и химиотерапии.

Безусловно, существует риск рецидива. Поэтому советуем пациентам регулярно проходить обследование, сначала каждые два-три месяца, затем ежегодно», — отмечает Корай Оздуман.

Представительство Acıbadem в Бишкеке: ул. Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик), телефон +996770102233.
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