БТА Банк получил благодарственное письмо от правительства

В сентябре 2018 года в Иссык-Кульской области ярко и знаменательно прошли III Всемирные игры кочевников, в которых БТА Банк выступил официальным партнером.

Грандиозный национальный проект, за которым активно следил весь мир, стремительно завоевывает позиции на международной арене. Каждый год масштаб игр увеличивается, так, в III Всемирных играх кочевников приняли участие около 2 500 участников из 82 стран мира, более 70 тысяч зрителей и более 600 представителей мировых СМИ.

Правительство Кыргызской Республики 18 января 2019 года провело торжественную церемонию награждения благодарственными письмами партнеров по организации и поддержке проведения III Всемирных игр кочевников, отмечая вклад в масштабный государственный проект. И от имени правительства ЗАО «БТА Банк» получило благодарственное письмо за помощь и поддержку национального проекта.

Едины силой! Едины духом!