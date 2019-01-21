Бизнес-кредиты от БТА Банка

При создании бизнеса или дальнейшем его развитии возникает вопрос о необходимости финансирования и источниках его получения. Зачастую есть два источника финансирования для создания и развития любого бизнеса — это собственные средства и заемные. Но при недостаточности собственных средств предпринимателю весомой помощью могут быть заемные средства в банке.

В этом случае кредиты от БТА Банка станут эффективным решением и инструментом развития вашего бизнеса. Они могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, капитальные вложения, инвестиционные цели, внедрение инновационных технологий, погашение кредиторской задолженности, оплату текущих расходов, траты и прочее.

Различные продукты бизнес-кредитов от БТА Банка для индивидуальных предпринимателей рассчитаны на широкий спектр потребностей и идей.

В БТА Банке вы можете получить кредит, который предусматривает финансирование следующих отраслей предпринимательства:

медицина;

туризм;

производство;

сельское хозяйство;

торговые операции;

услуги общественного питания;

перерабатывающая отрасль;

строительство

и прочее.

БТА Банк предлагает выгодные кредиты для развития действующего бизнеса: в долларах США от 5 процентов, в сомах от 10 процентов сроком до пяти лет (при этом процентная ставка и срок кредитования могут рассматриваться индивидуально в зависимости от вида деятельности).

Преимущества бизнес-кредитов от БТА Банка:

— индивидуальный подход к каждому клиенту;

— большая филиальная сеть;

— выгодные условия;

— быстрые сроки рассмотрения;

— графики погашения кредитов, удобные для клиентов: аннуитетный платеж (одинаковый взнос каждый месяц, процент начисляется на ежемесячно уменьшающийся основной долг); выплата основной суммы равными долями (оплата основного долга происходит равными долями каждый месяц, взнос ежемесячно уменьшается);

— возможно предоставление индивидуального гибкого графика платежей, разрешено досрочное и частично досрочное погашение кредита;

— в качестве дополнительного предмета залога может приниматься любое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее физическим и юридическим лицам и обладающее реальной рыночной стоимостью, в том числе имущество, которое поступит в собственность залогодателя в будущем.

Также БТА Банк предоставляет все виды банковских гарантий, которые помогут вам обеспечить исполнение обязательств и способствуют дальнейшему доверительному партнерству:

тендерные гарантии;

гарантии исполнения контракта;

гарантии возврата авансового платежа

и прочее.

БТА Банк в рамках открытой кредитной линии предлагает банковские гарантии в национальной и иностранной валюте с самыми выгодными ставками:

от 3 до 8 процентов годовых под залог имущества;

от 0,3 до 0,5 процента годовых под залог денежных средств. Гарантии под залог денежных средств выпускаются в течение одного рабочего дня.

БТА Банк — стабильный и надежный финансовый партнер для каждого клиента!

Контакт-центр: +996312905050. WhatsАpp: +996552905050.