14:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Бизнес-кредиты от БТА Банка

При создании бизнеса или дальнейшем его развитии возникает вопрос о необходимости финансирования и источниках его получения. Зачастую есть два источника финансирования для создания и развития любого бизнеса — это собственные средства и заемные. Но при недостаточности собственных средств предпринимателю весомой помощью могут быть заемные средства в банке.

В этом случае кредиты от БТА Банка станут эффективным решением и инструментом развития вашего бизнеса. Они могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, капитальные вложения, инвестиционные цели, внедрение инновационных технологий, погашение кредиторской задолженности, оплату текущих расходов, траты и прочее.

Различные продукты бизнес-кредитов от БТА Банка для индивидуальных предпринимателей рассчитаны на широкий спектр потребностей и идей.

В БТА Банке вы можете получить кредит, который предусматривает финансирование следующих отраслей предпринимательства:

  • медицина;
  • туризм;
  • производство;
  • сельское хозяйство;
  • торговые операции;
  • услуги общественного питания;
  • перерабатывающая отрасль;
  • строительство

и прочее.

БТА Банк предлагает выгодные кредиты для развития действующего бизнеса: в долларах США от 5 процентов, в сомах от 10 процентов сроком до пяти лет (при этом процентная ставка и срок кредитования могут рассматриваться индивидуально в зависимости от вида деятельности).

Преимущества бизнес-кредитов от БТА Банка:

— индивидуальный подход к каждому клиенту;

— большая филиальная сеть;

— выгодные условия;

— быстрые сроки рассмотрения;

— графики погашения кредитов, удобные для клиентов: аннуитетный платеж (одинаковый взнос каждый месяц, процент начисляется на ежемесячно уменьшающийся основной долг); выплата основной суммы равными долями (оплата основного долга происходит равными долями каждый месяц, взнос ежемесячно уменьшается);

— возможно предоставление индивидуального гибкого графика платежей, разрешено досрочное и частично досрочное погашение кредита;

— в качестве дополнительного предмета залога может приниматься любое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее физическим и юридическим лицам и обладающее реальной рыночной стоимостью, в том числе имущество, которое поступит в собственность залогодателя в будущем.

Также БТА Банк предоставляет все виды банковских гарантий, которые помогут вам обеспечить исполнение обязательств и способствуют дальнейшему доверительному партнерству:

  • тендерные гарантии;
  • гарантии исполнения контракта;
  • гарантии возврата авансового платежа

и прочее.

БТА Банк в рамках открытой кредитной линии предлагает банковские гарантии в национальной и иностранной валюте с самыми выгодными ставками:

  • от 3 до 8 процентов годовых под залог имущества;
  • от 0,3 до 0,5 процента годовых под залог денежных средств. Гарантии под залог денежных средств выпускаются в течение одного рабочего дня.

БТА Банк — стабильный и надежный финансовый партнер для каждого клиента!

Контакт-центр: +996312905050. WhatsАpp: +996552905050.
Ссылка:
просмотров: 2254
Версия для печати
Материалы по теме
БТА Банк получил благодарственное письмо от правительства
Револьверная кредитная карта от БТА Банка
Партнеры БТА Банка — Sulpak и BEKO
Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне
Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»
Переводите деньги с карты на карту легко!
АО «БТА Банк» (Казахстан) получило рейтинг «В/B» с прогнозом «Стабильный»
ЗАО «БТА Банк» объявляет открытый тендер на изготовление печатной продукции
ЗАО «БТА Банк» объявляет тендер на закупку канцелярских и хозяйственных товаров
«БТА Банк» объявляет тендер на закупку счетчиков банкнот
Популярные новости
Хотите поменять свой автомобиль? Рассказываем, как это сделать быстро и&nbsp;выгодно! Хотите поменять свой автомобиль? Рассказываем, как это сделать быстро и выгодно!
Скандальная медицина. Почему митинги позорят звание врача Скандальная медицина. Почему митинги позорят звание врача
Акция &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция «Интернет + телефон в каждый дом!»
&laquo;Интернет и&nbsp;ТВ на&nbsp;год&raquo;&nbsp;&mdash; забудьте про абонентскую плату! «Интернет и ТВ на год» — забудьте про абонентскую плату!
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат