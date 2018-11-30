Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера

До Нового года осталось совсем немного времени! Чем порадовать себя и своих близких в этот долгожданный праздничный день? Красивые и легко запоминающиеся номера от MegaCom — подходящий вариант для отличного презента.

В честь новогоднего праздника мобильный оператор связи дарит скидки 50 процентов на приобретение номеров категории «Серебро», «Золото» и «Платина 7500»!

С 1 декабря 2018 года по 15 января 2019 года во всех центрах продаж и обслуживания и фирменных салонах MegaCom абсолютно все желающие могут подобрать себе или в подарок подходящий номер по суперцене — от 150 сомов.

Кроме того, с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года при пополнении баланса в Центрах продаж и обслуживания компании вы получите приятные презенты от MegaCom!

Ознакомиться с адресами всех Центров продаж и обслуживания и Фирменных салонов компании MegaCom можно на официальном сайте megacom.kg.