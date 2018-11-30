18:04
USD 69.85
EUR 79.44
RUB 1.05
Бизнес

Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера

До Нового года осталось совсем немного времени! Чем порадовать себя и своих близких в этот долгожданный праздничный день? Красивые и легко запоминающиеся номера от MegaCom  подходящий вариант для отличного презента.

В честь новогоднего праздника мобильный оператор связи дарит скидки 50 процентов на приобретение номеров категории «Серебро», «Золото» и «Платина 7500»!

С 1 декабря 2018 года по 15 января 2019 года во всех центрах продаж и обслуживания и фирменных салонах MegaCom абсолютно все желающие могут подобрать себе или в подарок подходящий номер по суперцене — от 150 сомов.

Кроме того, с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года при пополнении баланса в Центрах продаж и обслуживания компании вы получите приятные презенты от MegaCom!

Ознакомиться с адресами всех Центров продаж и обслуживания и Фирменных салонов компании MegaCom можно на официальном сайте megacom.kg.   
Ссылка:
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Выиграй квартиру в Бишкеке!
Оплачивайте более 300 услуг в терминалах MegaCom
MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон — 2018-2019!
Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV
«Черная пятница» от MegaCom: 50 процентов скидки на «золотые» номера!
4G LTE от MegaCom запущен еще в 25 селах
Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
С MegaCom дети всегда под присмотром
Роуминг от MegaCom в Швейцарии
MegaCom комментирует заявление мобильного оператора О!
Популярные новости
Стать руководителем в&nbsp;27&nbsp;лет. 10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo; Стать руководителем в 27 лет. 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»
Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом
&laquo;Бакай Банк&raquo; снизил процентные ставки на&nbsp;все виды кредитов «Бакай Банк» снизил процентные ставки на все виды кредитов
Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней