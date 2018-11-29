Выиграй квартиру в Бишкеке!

Пользуйтесь мобильным кошельком MegaPay и присоединяйтесь к грандиозной лотерее «Новоселье» от мобильного оператора MegaCom и строительной компании «Оргтехстрой»!

Приняв участие в лотерее, вы можете воспользоваться возможностью выиграть однокомнатную квартиру в Бишкеке!

А также другие ценные призы: новые iPhone XS, скидочные сертификаты на покупку недвижимости на сумму 400 000 и 200 000 сомов, 1 000 000 мегабайт мобильного интернета!

Чтобы принять участие в лотерее, необходимо скачать и зарегистрироваться в приложении MegaPay, затем через платежную организацию DP оплачивать доступные услуги и накапливать баллы. Каждые 2 000 накопленных баллов автоматически конвертируются в один лотерейный купон для участия в розыгрыше.

Ранее зарегистрированные в приложении абоненты автоматически становятся участниками.

Дата проведения лотереи — с 1 ноября 2018 года по 13 марта 2019-го.

Победители промежуточного и главного розыгрышей определятся с помощью генератора случайных чисел на сайте random.org. Видеоотчет будет опубликован в социальных сетях в профилях компании MegaCom.

Подробная информация о лотерее «Новоселье» на сайте megacom.kg или по телефону 0755000999 (для абонентов MegaCom звонок бесплатный).