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Бизнес

Оплачивайте более 300 услуг в терминалах MegaCom

Быстро, легко и в любое удобное время оплачивайте услуги благодаря фирменным терминалам компании MegaCom!

Что можно оплатить?

Терминалы MegaCom принимают оплату за более чем 300 услуг, в том числе:

  • более 20 коммунальных услуг;
  • более 30 служб такси;
  • несколько центров обслуживания домофонов;
  • детские сады;
  • справка о несудимости, штрафы за нарушение ПДД, страховые взносы в Соцфонд, налоги на имущество;
  • более 80 онлайн-игр;
  • реклама в социальных сетях и многое другое.

Оплата без комиссии.

Абоненты MegaCom могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона и кошелька MegaPay.

Где можно найти?

Платежные аппараты MegaCom окрашены в фирменные цвета компании. Они расположены в самых доступных местах в Бишкеке, Оше и Чуйской области, а именно на центральных улицах столицы, остановках и внутри крупных супермаркетов, торговых центров, магазинов, аптек и др.

Как оплачивать?

Необходимо ввести реквизиты, внести необходимую сумму и получить квитанцию. Адресаты получат платеж моментально.

Адреса ближайших точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте MegaCom.
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