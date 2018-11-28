Оплачивайте более 300 услуг в терминалах MegaCom

Быстро, легко и в любое удобное время оплачивайте услуги благодаря фирменным терминалам компании MegaCom!

Что можно оплатить?

Терминалы MegaCom принимают оплату за более чем 300 услуг, в том числе:

более 20 коммунальных услуг;

более 30 служб такси;

несколько центров обслуживания домофонов;

детские сады;

справка о несудимости, штрафы за нарушение ПДД, страховые взносы в Соцфонд, налоги на имущество;

более 80 онлайн-игр;

реклама в социальных сетях и многое другое.

Оплата без комиссии.

Абоненты MegaCom могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона и кошелька MegaPay.

Где можно найти?

Платежные аппараты MegaCom окрашены в фирменные цвета компании. Они расположены в самых доступных местах в Бишкеке, Оше и Чуйской области, а именно на центральных улицах столицы, остановках и внутри крупных супермаркетов, торговых центров, магазинов, аптек и др.

Как оплачивать?

Необходимо ввести реквизиты, внести необходимую сумму и получить квитанцию. Адресаты получат платеж моментально.

Адреса ближайших точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте MegaCom.