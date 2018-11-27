Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства

Проблему горнодобывающей отрасли обсудили сегодня в Бишкеке в ходе круглого стола «Основные вопросы законодательства в сфере недропользования и его применения в Кыргызской Республике».

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, правительства и депутаты Жогорку Кенеша. По словам главы Международного делового совета Аскара Сыдыкова сегодня в стране можно выделить три основные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в горнодобывающей сфере.

«Слабое законодательство, неоправданные проверки со стороны контролирующих органов и проблемы с местным населением — это то, с чем приходится сталкиваться почти каждому. Особенно в части работы с местным населением, которое зачастую неоправданно препятствует работе инвесторов в силу своей неосведомленности о законодательстве», — отметил Сыдыков.

О проблеме с местными говорили и сами представители компаний. «Все мы работаем в строгом соответствии с законами, вкладываем средства не только в свою компанию, но и в регион. Но каждый раз сталкиваемся с недовольством со стороны местного населения. Местные жители в силу разных причин просто блокируют нашу работу. Мы несем большие убытки, тут нам нужна поддержка правительства», — отметили участники круглого стола.

Как яркий пример ситуации выступление Андрея Акимова, члена совета директоров компании ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат». Есть определенные силы, которые умышленно вводят общественность в заблуждение через СМИ, распространяя ложную информацию. Компания намерена начать разработку уранового месторождения Таш-Булак в Тонском районе Иссык-Кульской области. В ближайшее время они намерены полностью выкупить лицензию у канадской компании и сами продолжить работы по добыче.

«В общественных слушаниях с участием акима района, глав трех сельских управ и представителей общественности мы рассказали о своих планах. Люди нас поддержали, потому что добыча будет производиться с использованием всех экологических стандартов и без использования химии. Это будет самый масштабный кыргызско-российский проект по добыче урана в стране. Это очень большие инвестиции, которые будут благоприятно влиять на развитие региона, промышленности Кыргызстана и недропользования.

Мы не только получим развитие региона, но и запустим Кара-Балтинский горнорудный комбинат. Это крупное градообразующее предприятие получит вторую жизнь.

Да были недовольные люди, которые были обеспокоены экологией района и последствиями. Мы им все объяснили. В течение двух лет мы проводили исследования, потратили на это большие деньги. В итоге мы добились 100-процентной экологической безопасности. Но в СМИ появляется информация о том, что якобы местное население против разработки. Такого не было, и кто-то намеренно вводит всех в заблуждение», — отметил Акимов.

Со стороны правительства мы ощущаем всестороннюю поддержку, но в реальности в работе с местным населением мы часто сталкиваемся с различными необоснованными трудностями. Андрей Акимов, член совета директоров компании ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат»

«Люди не понимают сути. Вы не обязаны получать разрешение у местного сообщества. Цель общественных слушаний — проинформировать местный актив, а не получить одобрение. К сожалению, люди на местах не понимают этого и пытаются вставлять палки в колеса. Этого не должно быть», — добавил председатель парламентского комитета по ТЭК и недропользованию Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев.

Первый вице-премьер Кубатбек Боронов также подчеркнул важность данной проблемы и поручил провести разъяснительную работу среди местного населения. По словам чиновника, государство должно создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в бюджетообразующую отрасль.