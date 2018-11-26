В минувшие выходные, 24-25 ноября, на горнолыжной базе «Каракол» состоялось долгожданное событие — официальное открытие зимнего сезона — 2018-2019. Генеральным спонсором этого яркого мероприятия уже восьмой год подряд выступает компания MegaCom.

Для всех, кто скучал по снежным склонам и крутым спускам, были подготовлены насыщенная развлекательная программа и соревнования по слалому-гиганту с полезными подарками от MegaCom. Попробовать свои силы смогли все желающие. Лыжники и сноубордисты разного возраста и опыта катания хорошенько встряхнули снег на горе и продемонстрировали все свои умения в выполнении трюков. Самые быстрые и ловкие стали победителями и получили призы от MegaCom: шлемы, сумки для ботинок, чехлы для лыж и сноубордов, бафы, фирменные сувениры и многое другое.

«Мы каждый год приезжаем сюда со всей семьей. На этот раз приехал с детьми, им тут очень нравится. Спасибо компании MegaCom за организацию мероприятия и подарки! Мы всей семьей давно являемся ее абонентами», — поделился впечатлениями победитель соревнований Мурат Насипкулов.

«Я приехал сюда из Ноокатского района Ошской области. С нетерпением ждал открытия горнолыжного сезона, поэтому очень рад сегодня быть здесь. Я катаюсь на лыжах уже восьмой год. Огромное спасибо MegaCom за предоставленную качественную связь!» — сказал участник соревнований Абубакир Мажитов.

Благодаря высокоскоростному мобильному интернету 4G я теперь могу без проблем транслировать прямой эфир в социальных сетях прямо с горнолыжной базы. Призываю всех к здоровому образу жизни! Участник соревнований Абубакир Мажитов

Открытие зимнего сезона традиционно посещают и многочисленные сноубордисты и лыжники из Казахстана, Узбекистана, России и ряда других стран, которые преодолевают большие расстояния, чтобы вдоволь насладиться катанием на склонах Каракола.

«Активный образ жизни, приверженность к спорту, постоянные самосовершенствование и развитие — это то, что MegaCom всегда рад поддержать и чему уделяет особое внимание.

Для всех отдыхающих MegaCom обеспечил надежную голосовую связь, а также максимальную доступность интернет-услуг в сети 4G LTE, что, несомненно, удобно для тех, кто привык всегда быть онлайн, публиковать в соцсетях большие объемы фото- и видеоконтента или просто смотреть видео в HD-качестве в разных точках курорта.

Кроме этого, мы рады предложить нашим абонентам выгодный тариф «Хайп» с внушительными объемами интернета, бесплатными звонками и SMS внутри сети и бесплатным трафиком на соцсеть «Одноклассники». Для жителей и гостей Иссык-Кульской области действует специальный тариф «Элдик Иссык-Куль», который разработан нашими специалистами с учетом особенностей региона», — отметила коммерческий директор компании MegaCom

Фотоотчет о мероприятии смотрите на официальной странице MegaCom в Facebook.